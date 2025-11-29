Ester Muñoz (PP): «Llamamos a los españoles a salir a la calle y pedir elecciones»

«Llamamos a los españoles a salir a la calle y pedir elecciones», ese es el mensaje que de manera unánime todos en el Partido Popular quieren transmitir a los españoles. Según la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, un país democrático como España está llamado decidir qué Gobierno debe defender sus intereses. A apenas 24 horas de una marcha que este domingo prevé reunir a cientos de miles de españoles, la diputada del PP llama a la movilización «masiva» y a los jóvenes a defender el Estado de Derecho que está en riesgo.

PREGUNTA- Dos años de legislatura nos han dado momentos únicos e inimaginables para ningún español, desde la firma de acuerdos a cambio de la investidura de Sánchez contrarios al Estado de Derecho hasta una larga lista de personas cercanas al presidente del Gobierno que están siendo investigadas por la Justicia o que, incluso, están en la cárcel, ¿hasta dónde cree que vamos llegar?

RESPUESTA.- Cuando no hay límites morales, no importa lo que haces ni te importa la gravedad de los hechos. Y Pedro Sánchez no tiene límites morales. Ahora, Sánchez y los miembros de su Gobierno están tratando de hacer creer que Ábalos era uno más, un diputado que ahora está en el Grupo Mixto, pero no. Ábalos lo ha sido todo en el PSOE. No es que fuera del PSOE, es que es el PSOE. Ábalos y Cerdán han manejado el partido socialista durante ocho años. Por tanto, lo que los españoles pedimos al Gobierno es que nos dejen elegir, que vayamos a elecciones y podamos decidir un nuevo Gobierno.

P.- Esta situación, ¿se puede sostener más tiempo?

R.- La situación de corrupción que vivimos en España por culpa del Gobierno de Sánchez es irrespirable. España está llamada a que los españoles votemos y decidamos un nuevo Gobierno que no esté inmerso en una corrupción sistémica como la de Pedro Sánchez. Jamás me imaginé que mi generación, que heredó una España democrática después de la Transición, tuviese que volver a pelear por el respeto al Estado de Derecho, a los límites y contrapoderes del Gobierno y a la propia democracia, pero así estamos.

P.- Usted, como figura política, ¿qué sensación tiene cuando sale a la calle?

R.- La gente quiere salir libremente a la calle y poder protestar para decir que lo que estamos viviendo en este país no es normal. Y los partidos políticos somos herramientas al servicio de los ciudadanos para canalizar todo aquello que los ciudadanos quieren. Por ello, desde el Partido Popular ponemos a disposición de los españoles un lugar para precisamente poder salir a la calle, protestar y pedir elecciones. Mañana domingo, a las 12:00 horas, en el Templo de Debod.

P.- ¿Cree que hasta el más firme defensor del Gobierno y del PSOE es consciente de la gravedad de estos episodios?

R.- El Gobierno lleva años y meses diciendo que todos son bulos y que todo forma parte de un contubernio para destruir al señor Sánchez. Es duro ver y escuchar a gente del PSOE decir que estos señores no tienen nada que ver con el partido socialista. Pero lo cierto es que Sánchez ha polarizado tanto nuestra sociedad que ha llevado a muchos votantes de izquierdas a defender que vale todo con tal de que no gobierne la derecha.

Pero no hay que olvidar, por ejemplo, que tenemos elecciones en Extremadura, ¡y el candidato del PSOE está procesado a la espera de ser juzgado! Recuerdo que, cuando estaba en la oposición, Pedro Sánchez presumía de que el PSOE tenía un código ético que les impedía presentar candidatos imputados. Ya no tiene ni código ni ética. Es evidente que el líder del PSOE y presidente del Gobierno no tiene ningún tipo de límite pero la Justicia y la Guardia Civil ha ido destapando una trama que es indiscutible.

P.- Este pasado jueves el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, convocaba a toda la ciudadanía a participar de una gran manifestación “sin siglas” contra la que se ha tildado de “la mafia” del Ejecutivo de Sánchez, ¿cree que llega en el momento adecuado?

R.- Absolutamente, como le decía: los partidos tenemos que ser una herramienta para los ciudadanos. Y los españoles estamos hartos del nivel de degradación institucional y política que está soportando nuestro país. Por eso, les llamamos a mostrar en las calles su indignación este domingo, a decir que están hartos de lo que ven en los telediarios todos los días y pedir elecciones.

P.- ¿Comparte que la sociedad deba elegir entre “mafia” o “democracia”? Es el mismo lema bajo el que se convocó a los españoles el pasado verano en la Plaza de España de Madrid, ¿por qué se recupera ahora?

R.- En verano, había personas que decían que era demasiado duro utilizar un lema del tipo «mafia o democracia» para denunciar lo que pasaba con este Gobierno. Los satélites del Gobierno nos acusaban de crispadores y no sé cuántas cosas más. Ahora, que hemos visto a las dos manos derechas de Pedro Sánchez y a la izquierda entrar en prisión, y hemos conocido cómo han actuado, ahora tiene más sentido que nunca ese mensaje.

P.- ¿Cómo ha sido la acogida a las primeras horas de conocerse este llamamiento a la movilización?

R.- Yo tengo muchos grupos con familiares, amigos y compañeros de partido que cuando conocieron la convocatoria no tardaron ni minutos en organizarse para poder estar este domingo en Madrid. La entrada en prisión de Ábalos de este jueves ha sido un “hecho histórico” de esos que tanto le gustan a Pedro Sánchez. El primer diputado en activo que acaba entre rejas. Y no es un diputado cualquiera. Era la persona de su máxima confianza, el defensor de su moción de cesura, su ministro y su secretario de Organización.

P.- Han invitado a Vox a ser partícipe también de esta marcha, ¿han recibido algún top de Feedback?

R.- Lo que esperamos es contar con todo aquel que quiera concentrarse contra este Gobierno. Como ha dicho Feijóo, es una concentración cívica, abierta y sin siglas, y cualquier partido que crea en la decencia, en la independencia del Poder Judicial, en el Estado de Derecho, está invitado.

P.- En las últimas horas, a través de sus redes sociales, han tildado de “estafa descomunal” esta convocatoria.

R.- Que la gente pueda protestar y pueda pedir elecciones en la calle es positivo. Insisto, esta es una convocatoria sin siglas, por lo que puede asistir cualquier persona que quiera defender el Estado de Derecho, la democracia y la decencia en la política.

Es sorprendente que la mayor preocupación de algunos ahora mismo no sea echar a Sánchez sino atacar al PP por intereses puramente partidistas.

P.- ¿Hay posibilidad de entendimiento entre ambas fuerzas políticas? Ambas comparten el mismo objetivo.

R.- Ha habido muchos gobiernos del PP con Vox hasta que estos últimos decidieron dejarlos para no ‘mancharse’ con la gestión. Los términos en los que negocia y trabaja siempre el Partido Popular son los de mejorar la vida de los ciudadanos. El objetivo del PP es echar a Sánchez. No tenemos otro objetivo ni otro enemigo.

P.- ¿Qué esperan conseguir con esta convocatoria que se espera sea multitudinaria?

R.- La concentración no se hace porque vaya o no a tener éxito, que estoy convencida que lo tendrá, se hace para que la ciudadanía que quiera protestar por la situación pueda hacerlo en libertad en una convocatoria sin siglas.

Hay muchos portavoces del Gobierno y del PSOE que pretenden instalar la idea de que la corrupción ya está amortizada y no les desgasta. Creo que la ciudadanía española tiene el deber de demostrarles que no es cierta esa imagen tan pobre que tienen de nuestro pueblo.

P.- Hay muchas personas que piensen que aciertan quedándose en casa, no sé si cree también que esta actitud es sintomática de lo que sucedería si fuésemos llamados a las urnas, ¿cómo pueden convencer de que, estar de brazos cruzados, no sirve de nada? Tampoco abstenerse.

R.- A la convocatoria del domingo va a acudir más gente que la que acudió a la manifestación en Ferraz en apoyo a Sánchez en esos cinco días de asuntos propios y reflexión que se tomó libres. Es muchísima la gente que quiere salir y protestar por lo que estamos viendo a diario, además de exigir elecciones para que haya un nuevo Gobierno que no esté manchado de corrupción.

P.- ¿Cómo se puede convencer al que duda y prefiere quedarse en casa?

R.- Nuestra concentración quiere contar con todos los ciudadanos que quieren hablar, pero a los que Pedro Sánchez no les da voz al no convocar elecciones. Lo que estamos viendo es muy grave: estamos viendo al PSOE encarcelado.¡Nos vemos el domingo!