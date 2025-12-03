Portazo de Junts al acercamiento de Sánchez: «Nuestra relación está rota, no habrá negociaciones»

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha afirmado que las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez están «rotas» y que «no habrá negociaciones» con el Ejecutivo socialista. Así lo ha asegurado la dirigente separatista durante una rueda de prensa celebrada este miércoles donde ha dicho que «Sánchez reconoce públicamente los incumplimientos» y que, por tanto «la relación entre ellos y nosotros está rota».

Nogueras ha señalado que el Gobierno nacional está en una situación de debilidad política y que esto deja a Sánchez «sin margen para los Presupuestos», algo que en opinión de la diputada de Junts deja al presidente del Gobierno «acorralado». «Sin los votos de los catalanes no se pueden aprobar, y no se regalan», ha dicho.

«Estamos donde estábamos la semana pasada», ha señalado Nogueras desde la sede de Junts, al tiempo que ha emplazado al PSOE a «tomar decisiones». Esta reacción se produce horas después de que Pedro Sánchez asumiera sus «incumplimientos» en determinados compromisos adquiridos con la formación separatista. El presidente del Gobierno anunció además, en dos entrevistas en Cataluña, la aprobación de un decreto ley para flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles, en búsqueda de la paz con Junts.

Nogueras, sin embargo, pide «que nadie se confunda» y asegura que la situación no ha cambiado en la relación entre Junts y el Gobierno liderado por Sánchez. «Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir», ha argumentado la portavoz de Junts en la Cámara Baja.

«Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones. Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. A partir de ahora quién debe tomar decisiones es el PSOE», ha añadido Nogueras.

Sánchez se arrodilla ante Junts

En una entrevista en La2cat, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes que se aprobarán en el Consejo de Ministros «algunas medidas» que exigió Junts «hace meses» para mantener las relaciones. Sánchez reconoció que no ha cumplido con todas las exigencias que puso encima de la mesa la formación liderada por Carles Puigdemont para mantenerse como su socio parlamentario.

«Asumo los incumplimientos y los retrasos que ha criticado Junts», reconocóia el dirigente del PSOE, aprovechando su comparecencia para tratar de subsanar la tensión con el partido catalán tras los órdagos lanzados por los de Puigdemont. «En el Consejo de Ministros aprobaremos un Real Decreto Ley con algunos de los acuerdos que habíamos asumido con Junts», detalló Sánchez.

Entre las medidas anunciadas por Sánchez destaca la que debe llevar a «facilitar y flexibilizar inversiones financieramente sostenibles a los ayuntamientos y entes locales» catalanas. El Gobierno pretende con este real decreto ley que los alcaldes y los presidentes de Diputación puedan «tener más capacidad» para invertir «en proyectos que no conlleven un gasto corriente».

Además, Sánchez, que se refirió en sendas entrevistas en La2 y Rac1 a la construcción de vivienda y a la gestión de agua, justifica que el cambio será «bueno para los ayuntamientos de Cataluña, pero también para los del conjunto del Estado».

La otra medida debe ir dirigida, según el presidente del Gobierno, a «facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación», algo que perseguía la patronal catalana, próxima a Junts. Por último, llevará al Consejo de Ministros otro real decreto con el objetivo de «crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables».