Temor creciente, indignación e impotencia, pero no sorpresa. Es la reacción compartida entre los vecinos de los alrededores del centro que acoge a menas en el madrileño barrio de Hortaleza tras la detención de un interno marroquí de 17 años acusado de violar a una niña española de 14 este fin de semana en el parque situado junto a esas instalaciones. Entre los indignados y atemorizados que han dado testimonio ante las cámaras de OKDIARIO figuran también algunos de los muchos inmigrantes que viven en la zona plenamente integrados y que temen igualmente por la inseguridad provocada por menas de alta conflictividadque «se han adueñado del barrio». «Lo que ha pasado, lamentablemente, se veía venir», confiesa uno de los vecinos que ha hablado para este periódico.

El temor llega a tal punto que, ante las cámaras, no son pocos los que optan por el silencio. Se percibe en ellos el miedo de poder ser señalados si se expresan libremente sobre la creciente inseguridad que cunde desde hace años. Mientras tanto, algunos menas magrebíes lanzan gestos intimidatorios al ver cámaras.

«Yo soy inmigrante, pero nosotros nos integramos, trabajamos y respetamos la ley de España», afirma una vecina de origen rumano que reconoce que también ella siente temor por el ambiente que cunde en el barrio. «Si vienes a un país te tienes que adaptar; si no, te vas», remarca tras indicar que «da miedo, la verdad, nos da miedo porque son muchos y son como son», en referencia a los menas de alta conflictividad que se alojan en este centro. «Nosotros tenemos una hija adolescente y nos da miedo por ella, el barrio está inseguro».

Otro vecino de mediana edad, español, describe el panorama que él mismo presencia día tras día. «Yo madrugo bastante para sacar al perro antes de pasear, muchas veces vengo por aquí y donde se cometió la violación, así como en otros sitios escondidos, siempre hay colchones y gente de ellos durmiendo». «El parque [en el que se violó a la niña, anexo al centro de menas] es un desastre, la gente cada vez entra menos, los chicos que vienen a patinar cada vez son menos porque se sienten intimidados».

«Se han adueñado de la zona»

Este mismo ciudadano denuncia que los menas del centro que son más conflictivos «se han adueñado del parque» y de los alrededores. «Lo que pasó ayer, lamentablemente, se venía venir». Y subraya: «Esto no es una cuestión de racismo, es de lógica, este problema viene por parte del Gobierno. La gente protesta, pero lo que no sé es cómo no protesta más, sobre todo tras lo que ha pasado este fin de semana».

A unos metros, un veterano vecino del barrio da también su testimonio ante las cámaras de OKDIARIO. «No me extraña en absoluto lo que ha pasado», declara con pesar e indignación. Explica que el parque en el que ha sido violada una niña «era un parque agradable, pero hay gente que ya no puede pasear por él, está totalmente abandonado» y a merced de menas conflictivos que lo frecuentan.

«Beneficia a un Gobierno corrupto»

Este mismo ciudadano responsabiliza directamente al Gobierno de Sánchez por esta creciente inseguridad que sufren en Hortaleza, en los alrededores del centro de menores. «Esto es política, total. A aquellos inmigrantes que vengan a trabajar y en condiciones se les admite, pero esto que padecemos es fruto de una mafia pura, total, que beneficia a este Gobierno corrupto», sentencia a la par que describe cómo cunden los asaltos a viandantes para robarles, mayoritariamente a mujeres, sobre todo de edad avanzada. «Les tiran de los collares, de pulseras…», afirma.

Una vecina jubilada lo certifica también ante las cámaras de OKDIARIO. «No puedes ir por la calle con una medalla» u objetos de valor por temor a un asalto, «no puedes pasar tranquila al lado de ellos». «No estoy en contra de la inmigración, pero sí de la ilegal», declara. Y dice estar harta «de que lo que nos manden sean sinvergüenzas que nos tienen asustados. Lo digo porque es así, y luego que me llamen racista si quieren». Esta vecina de Hortaleza culpa al Gobierno de Sánchez de esta situación y se muestra convencida de que hay una motivación partidista: responde al interés del presidente de «cargarse a Ayuso», de que la inseguridad genere una indignación ciudadana que erosione a la dirigente madrileña.