Si «desinformar» tiene pena de cárcel, no habrá prisiones bastantes para los ‘buleros’ del Gobierno

El Gobierno ha amenazado de aquella manera con la cárcel a los directivos de la red social X (antes Twitter) de Elon Musk si no eliminan de la plataforma los mensajes que desde el Ejecutivo consideran que son «desinformación», así como «mensajes de odio» o «polarizadores». Les enseñan la puerta de la cárcel al modo dictatorial de los regímenes amigos de la izquierda. Ya saben: o te callas o a la trena. Y lo dice en un Gobierno que ha hecho de los bulos y la desinformación una forma permanente de práctica política.

«La desinformación no surge de la nada, es algo que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores a los que investigaremos, así como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficio», ha amenazado Sánchez en su discurso ante líderes internacionales. Y ha enumerado una batería de cambios legislativos sobre las plataformas online. Entre ellos, se incluye la prohibición del uso de redes sociales a los menores de 16 años.

Entre las medidas que ha presentado está la llamada «penalización de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales» que incluye la creación de un nuevo delito que penalizará la manipulación de algoritmos que permita la «amplificación deliberada de contenidos ilegales», y la «alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos».

Sánchez se mira en el ejemplo de la Francia de Macron que introdujo en su Código Penal, en su tipo más leve, unas penas de hasta cinco años de prisión y una multa de 150.000 euros por «obstruir o perturbar el funcionamiento de un sistema de tratamiento automatizado de datos». Estas penas son las que el Gobierno del Sánchez utilizará como ejemplo para poner en marcha una remodelación del Código Penal añadiendo una tipificación de las conductas que incluyan modificación de los algoritmos. Disquisiciones jurídicas aparte, la conclusión es evidente: si desinformar conlleva penas de cárcel no habrá prisiones suficientes para los buleros del Gobierno.