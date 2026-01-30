Fact checked

Desde el entorno del Gobierno de la Comunidad de Madrid se interpreta la nueva ofensiva del PSOE contra la sanidad madrileña con una manifestación por la sanidad pública como una maniobra política para reforzar el perfil de Mónica García, ministra de Sanidad y posible candidata a las próximas elecciones autonómicas, en coordinación con el liderazgo regional socialista que encabeza Óscar López y que no es conocido en la región.

Según esta lectura, las acusaciones de «privatización» formarían parte de una estrategia para desviar la atención de las cinco huelgas nacionales y la indefinida contra el Ministerio de Sanidad que afronta García desde su llegada al ministerio y para erosionar la imagen del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en uno de sus principales ejes de gestión madrileña con récord de inversión.

En este contexto se enmarca la llamada a la movilización del próximo 8 de febrero, impulsada por el líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha acusado al Gobierno regional de una supuesta «privatización constante» de la sanidad pública madrileña. Un dato que no corresponde a las cifras de inversión pública y de presupuesto de la Comunidad de Madrid.

Así, estas afirmaciones se rechazan de plano desde el Ejecutivo autonómico, insistiendo en que la sanidad madrileña sigue siendo pública, universal y gratuita, y que el modelo de colaboración público-privada no implica privatización, sino una fórmula de gestión vigente desde hace décadas.

En una carta remitida a la militancia socialista, López acusa al Partido Popular de «hacer negocio» con la sanidad y señala el aumento del gasto destinado a hospitales de gestión privada. Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid se subraya que ese incremento responde a la mayor actividad asistencial y al crecimiento poblacional, y recuerdan que estos centros atienden a pacientes derivados por la propia administración.

Un bulo más de la izquierda

El ministro también ha cargado contra las derivaciones a hospitales de gestión privada, calificando el sistema de libre elección como un sobrecoste para las arcas públicas. Frente a ello, el Gobierno regional defiende que este modelo reduce listas de espera, amplía la capacidad asistencial y garantiza que el paciente sea atendido antes, independientemente del centro al que acuda.

Para el Ejecutivo de Ayuso, las acusaciones socialistas constituyen «un nuevo bulo de la izquierda destinado a socavar la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid», una de las mejor valoradas a nivel nacional y europeo en indicadores de inversión, infraestructuras y resultados clínicos. En este sentido, consideran que la protesta convocada por el PSOE responde más a una estrategia política que a una preocupación real por el estado del sistema sanitario madrileño. Para ejemplo, la inminente huelga indefinida de todos los médicos del país, contra una reforma laboral que ha traicionado a los médicos de España.

Huelga indefinida contra Mónica García

Los médicos de toda España han anunciado una huelga nacional indefinida que empezará del 16 al 20 de febrero–y se repetirá cada mes «mientras sea necesario»– en protesta contra el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario que impulsa el Ministerio de Sanidad de Mónica García. La convocatoria, respaldada por varias organizaciones sindicales del sector, surge tras meses de malestar acumulado por parte del colectivo médico, que considera que la reforma no responde a sus demandas específicas sobre guardias, jornada, retribuciones y reconocimiento profesional. Es más, en el cómputo general sería la quinta huelga nacional de médicos en el país, algo realmente inverosímil.

Este movimiento se enmarca en un contexto de múltiples huelgas nacionales de médicos en menos de un año —ya hubo varias jornadas de paro en 2025 por las mismas razones— y refleja la creciente tensión entre los sindicatos médicos y Mónica García que ha olvidado al colectivo médico. Según los convocantes, la ministra ha mantenido numerosas reuniones de negociación, pero no ha incorporado las reivindicaciones esenciales del colectivo, lo que ha llevado a los profesionales a dar este paso de movilización indefinida.