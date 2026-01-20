Fact checked

Los datos publicados por Eurostat evidencian el fracaso de la política sanitaria impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, cuya gestión ha sido incapaz de garantizar una atención básica tan esencial como la salud bucodental infantil. Bajo su responsabilidad, España se ha situado a la cabeza de la Unión Europea en necesidades de atención dental insatisfechas entre menores, un hecho especialmente grave en los niños en riesgo de pobreza y exclusión social, que refleja la falta de medidas eficaces, previsión y compromiso real con la salud de los más vulnerables.

El 7,5 % de los niños españoles tuvieron en 2024 necesidades de atención dental insatisfechas, lo que convirtió a España en el país de la Unión Europea (UE) con mayor proporción en este ámbito, informó este lunes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En el conjunto de la UE, el dato de menores de 16 años con falta de atención mental fue tres puntos inferior, al afectar al 4,1 % de la infancia. Las tasas más altas se observaron en España (7,5 %), Finlandia (6,8 %) y Francia (6,2 %), mientras que las más bajas se registraron en Croacia (0,2 %), Malta (0,5 %) y Luxemburgo (1 %).

Eurostat constata que estas tasas están relacionadas con la proporción de niños en riesgo de pobreza y exclusión social, ya que el 8,4 % de los niños europeos en riesgo de pobreza y exclusión social presentaron necesidades de atención dental insatisfechas, mientras que esta proporción fue del 2,8 % en el caso de niños sin riesgo de pobreza.

De hecho, España fue el país de la UE con mayor proporción de niños europeos en riesgo de pobreza y exclusión social con necesidades dentales insatisfechas (15,8 %), seguido de Estonia (10,9 %) y Finlandia (10,7 %).

Por contra, sólo el 3,5 % de los niños españoles fuera de ese riesgo tuvieron carencias de atención dental.

La oficina destaca también que los hogares compuestos por un adulto con hijos a cargo registraron porcentajes más altos de niños con necesidades de atención dental insatisfechas en 15 países.

Atención dental insatisfecha

Así, mientras el 9,7 % de los niños españoles con un adulto a su cargo tuvieron una atención dental insatisfecha, la cifra bajó al 7,3 % en el caso de los niños cuidados por dos o más adultos, aunque siguió siendo la más alta de los Veintisiete.

En cuanto a la atención médica en general, España fue el octavo país de la UE con necesidades insatisfechas de exámenes o tratamientos médicos e igualó el dato promedio del bloque comunitario, situado en el 3,2 %, una proporción que osciló entre el 0,1 % en Malta y Croacia y el 9,4 % en Finlandia.