Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

España afronta un desabastecimiento de uno de los antibióticos más empleados en el ámbito hospitalario mientras el Ministerio de Sanidad mira hacia otro lado. Bajo la responsabilidad directa de Mónica García, ministra de Sanidad, el sistema sanitario público asume con normalidad algo que no lo es en absoluto: estar casi un mes sin suministro de amoxicilina con ácido clavulánico inyectable, un fármaco esencial en el tratamiento de infecciones graves. La falta de previsión, coordinación y reacción política convierte lo que debería ser una excepción en una rutina inasumible para hospitales y pacientes.

Resulta especialmente grave que desde el propio entorno institucional se intente minimizar el impacto del problema. En lugar de asumir responsabilidades, el mensaje oficial insiste en la existencia de «alternativas equivalentes», como si la sustitución automática fuera siempre viable en la práctica clínica. Esta narrativa, avalada por el Ministerio que dirige Mónica García, normaliza el desabastecimiento de medicamentos críticos y traslada la presión a médicos, farmacéuticos hospitalarios y pacientes, que son quienes finalmente pagan las consecuencias.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha confirmado problemas de suministro de amoxicilina/ácido clavulánico 1.000 mg/200 mg en polvo para solución inyectable, una presentación de uso hospitalario ampliamente utilizada en infecciones graves. Esta agencia ha señalado que «existen otros tratamientos iguales». El medicamento afectado, comercializado por el laboratorio Reig Jofre, ha quedado sin stock en su formato de 100 viales, una situación que se prolongará desde el 19 de enero hasta, al menos, el 16 de febrero. En la práctica, esto supone que España estará cerca de un mes sin uno de los antibióticos más empleados en hospitales.

Fármaco no marginal

Este antibiótico no es un fármaco marginal. Se prescribe en infecciones respiratorias graves, neumonías, infecciones urinarias complicadas, infecciones intraabdominales, infecciones de piel y tejidos blandos, así como en patologías óseas y articulares como la osteomielitis. Su uso está extendido tanto en adultos como en población pediátrica y forma parte del arsenal terapéutico básico en numerosos servicios hospitalarios.

Desde la Aemps se insiste en que existen otros medicamentos con el mismo principio activo y la misma vía de administración, lo que permitiría, en teoría, cubrir la demanda. Sin embargo, los expertos recuerdan que no todas las alternativas son intercambiables de forma inmediata, que los cambios de tratamiento requieren ajustes clínicos y logísticos y que estas situaciones generan tensiones adicionales en un sistema ya saturado. Además, recurrir de manera masiva a sustitutos puede provocar nuevos problemas de suministro en cadena.

Falta de gestión de Mónica García

El desabastecimiento de antibióticos no es un fenómeno aislado, pero sí especialmente preocupante. En un contexto de aumento de resistencias bacterianas y de presión asistencial, la falta de un antibiótico de primera línea compromete la calidad de la atención sanitaria. Lejos de ser una simple incidencia administrativa, se trata de una alerta que pone en cuestión la capacidad de la ministra de Sanidad, Mónica García, para garantizar algo tan básico como el acceso continuado a medicamentos esenciales.

Que España asuma con resignación estar un mes sin un antibiótico clave no puede convertirse en la nueva normalidad. La gestión política de la sanidad no consiste en tranquilizar con comunicados, sino en anticiparse, coordinarse con la industria y proteger al paciente. Mientras eso no ocurra, el desabastecimiento seguirá siendo una alerta sanitaria y también una alerta política.