De «mucho abuso», nada, Majestad

Con todos los respetos, sólo cabe calificar de manifiesto error las palabras del Rey al embajador de México en España afirmando que durante la colonización de América «hubo mucho abuso». Es cierto que se trataba de una conversación informal, pero también que ha sido la propia Casa Real la que ha difundido el vídeo con las palabras del monarca, por lo que es evidente que su intención era que tuvieran relevancia pública. La textualidad de lo dicho por el jefe del Estado es la siguiente: «También ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las Leyes de Indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más».

No se trata de perderse en disquisiciones históricas sobre el papel de España en la Conquista, pero en todo caso lo manifestado por el Rey sólo alimenta la falsa teoría defendida por quienes, como el Gobierno populista de México, han hecho de la leyenda negra una forma permanente de enfrentamiento contra España. Porque fue precisamente este asunto, torticeramente manejado por el anterior presidente de México, López Obrador, y su sucesora, Claudia Sheinbaum, el que llevó a esta a no invitar a Felipe VI a su toma de posesión en octubre de 2024, un feo a España en la figura de su Rey que derivó en un grave incidente diplomático que no se resuelve, en ningún caso, con el reconocimiento del Rey de que «hubo mucho abuso».

Eso sólo contribuye a alimentar la sedicente teoría de la izquierda populista —la de allí y la de aquí—, dejando en una posición de absoluta indefensión a quienes, principalmente aquí en España, pero también allí, no comulgan con esa versión simplista y tergiversadora de la historia. Que lo haga la izquierda está en su naturaleza, pero que lo haga el Rey de España —aunque fuera en una conversación informal— resulta inaceptable.