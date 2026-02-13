Cielo nublado y lluvias en Zaragoza: AEMET prevé descenso de temperaturas y viento fuerte

Cielo muy nuboso en toda la provincia, con precipitaciones generalizadas que irán remitiendo al final del día. Las temperaturas descenderán, especialmente las mínimas y el viento soplará del suroeste, cambiando a noroeste por la tarde con rachas fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias persistentes y ambiente fresco

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente, cubierto por un manto gris que promete lluvias a lo largo del día. Con una probabilidad de precipitaciones que no deja lugar a dudas, la mañana se presentará húmeda y cargada, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados. El viento soplará suave desde el sureste, aunque no será suficiente para despejar las nubes que amenazan con dejar caer sus gotas.

Ya por la tarde, la situación no mejorará, ya que la lluvia persistirá, acompañada de una sensación térmica que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que marcan los termómetros. Con el sol asomando tímidamente a las 08:01 y despidiéndose a las 18:34, los zaragozanos tendrán que prepararse para un día de paraguas y abrigos, mientras el cielo sigue su danza de nubes y agua.

Calatayud: nubes grises y lluvias persistentes

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura ronda los 8 grados y la humedad se siente densa en el aire. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, alcanzando una probabilidad del 100% tanto en la mañana como en la tarde-noche, mientras el viento sopla del sur a 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico, con temperaturas que apenas alcanzarán los 11 grados, contrastando con la frescura matutina. La sensación térmica podría bajar hasta los 4 grados, lo que sumado a la alta humedad, creará un ambiente bastante incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua a lo largo del día.

Tarazona: cielos nublados y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta con cielos mayormente nublados y una probabilidad alta de lluvia a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados, con un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente por la mañana.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes, aprovechando el ambiente tranquilo que se respira. Las actividades diarias se verán favorecidas por un tiempo que, aunque algo variable, no traerá sorpresas desagradables.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET