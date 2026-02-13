Cinco planes para salir en Madrid este fin de semana

Madrid no necesita excusas para llenarse, pero este fin de semana las tiene. El calendario reúne propuestas que no compiten entre sí, sino que ocupan espacios muy distintos de la ciudad. Cultura japonesa, Carnaval en la calle, café de especialidad y teatro musical conviven en una agenda que obliga a elegir. Para quienes todavía dudan sobre qué hacer en Madrid este fin de semana, estas son algunas de las citas que concentran más movimiento.

Japan Weekend, un pabellón lleno de cosplay

Hay eventos que se reconocen antes de entrar. En Japan Weekend eso ocurre desde la puerta, donde los disfraces marcan el ambiente. Manga, anime, videojuegos y cultura pop japonesa ocupan pabellones enteros con concursos, firmas y zonas comerciales que funcionan casi como pequeñas ciudades temáticas.

No es un plan silencioso ni discreto. Es un encuentro masivo que reúne a varias generaciones bajo una misma estética. Para muchos jóvenes, es el evento señalado en rojo en el calendario.

Carnavales 2026, el disfraz toma la calle

La ciudad también cambia de piel con los Carnavales 2026 en Madrid. Los desfiles, la música y las actividades familiares se reparten por distintos puntos, devolviendo a la calle un protagonismo que no siempre tiene en invierno.

El Carnaval no exige entrada ni butaca. Basta con elegir barrio y dejarse arrastrar por el ambiente. Madrid recupera esos días el ruido festivo, las máscaras y la sensación de que, al menos por unas horas, todo puede ser un poco menos formal.

“Alicia en el país de las maravillas – El Musical”, fantasía en el Lara

El teatro ofrece un plan distinto en el Teatro Lara, donde se representa “Alicia en el país de las maravillas – El Musical”. La historia conocida se traslada al escenario con canciones y una puesta en escena pensada para captar la atención del público familiar.

Es uno de esos espectáculos que permiten combinar tarde cultural y paseo posterior por el centro. El Lara mantiene así su apuesta por producciones accesibles, con un ritmo que busca entretener sin complicaciones.

CoffeeFest Madrid 2026, aroma a especialidad en IFEMA

El café también tiene su fin de semana propio. CoffeeFest Madrid se celebra en IFEMA Madrid con degustaciones, talleres y encuentros vinculados al café de especialidad.

No se trata solo de probar variedades, sino de entender el proceso: tostado, origen, métodos de extracción. Es un plan diferente, más pausado, que atrae tanto a profesionales como a curiosos que han convertido el café en algo más que rutina diaria.

“Antoine, el musical”, noche de escenario en el Calderón

La oferta teatral se completa con “Antoine, el musical” en el Teatro Calderón. El montaje apuesta por una narrativa biográfica acompañada de números musicales que sostienen la función.

El teatro musical sigue siendo uno de los refugios clásicos del fin de semana madrileño. Bajo techo, con luces y orquesta, el Calderón mantiene esa tradición que combina espectáculo y producción cuidada.

Madrid encara así un fin de semana con propuestas que no se pisan entre sí. Desde el bullicio del cosplay hasta la calma de una cata de café, pasando por el teatro y el Carnaval, la ciudad vuelve a ofrecer más opciones de las que caben en un solo plan.

Decidir qué hacer en Madrid este fin de semana dependerá menos de la oferta —que es amplia— y más del ánimo con el que se salga a la calle.

