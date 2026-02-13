Adiós a los taxis de toda la vida en Madrid: nadie da crédito a la novedad que llega en 2026

En Madrid siempre ha habido debate cada vez que algo toca el transporte. Pasó con las VTC, al igual que con las tarifas, con los carriles bus y ahora vuelve a ocurrir. Pero esta vez el motivo no es una subida ni una huelga. Es la posibilidad de que en 2026 empiecen a circular coches sin conductor por las calles de la capital, por lo que seguramente acabaremos diciendo adiós a los taxis de Madrid tal y como lo conocemos hoy en día.

Uber ha confirmado que quiere desplegar vehículos autónomos en la ciudad antes de que termine el año. Si los plazos se cumplen y las autorizaciones llegan, Madrid estaría entre las primeras grandes capitales europeas en permitir este tipo de servicio en la vía pública. La empresa ya está en conversaciones con el Ayuntamiento para definir cómo se articularía el proyecto. Por el momento no hay calendario cerrado ni zonas delimitadas, y tampoco se ha concretado si habrá fases de prueba con supervisión humana. Lo que sí está claro es que el modelo no encaja sin más en la regulación actual de los taxis y las VTC en el Madrid y habrá que ver si finalmente es viable.

Adiós a los taxis de toda la vida en Madrid: la novedad que llega

La idea que se tiene para esta revolución para los taxis de Madrid, es sencilla, ya que consistiría en que el usuario puede pedir un coche desde la aplicación de Uber y que este llegue solo, sin nadie al volante. Y para que esto pueda funcionar hay una combinación de cámaras, sensores y radares que interpretan el entorno en tiempo real. No se trata además de un experimento completamente nuevo. Uber ya opera servicios similares en ciudades como Zúrich, Hong Kong o Houston, y ha anunciado despliegues en otras como Londres o Los Ángeles. Madrid sería el siguiente paso dentro de esa expansión internacional.

La compañía trabaja con fabricantes como Hyundai o Mercedes y aspira a ampliar su flota autónoma en los próximos años. Pero una cosa es operar en entornos controlados y otra muy distinta hacerlo en una ciudad con el tráfico, la densidad y la complejidad urbana de Madrid.

Conversaciones abiertas con el Ayuntamiento

Según ha reconocido la propia empresa, ya existen conversaciones con las autoridades madrileñas para definir el marco regulatorio y operativo del servicio. No obstante, todavía no se han detallado aspectos clave como las zonas de funcionamiento, los horarios, los protocolos ante incidencias o si habrá conductores de seguridad en una primera fase.

Ese vacío de concreción es precisamente lo que genera cautela en el ámbito municipal. No se trata sólo de autorizar la circulación, sino de encajar este modelo de taxis de uber sin conductor en una ciudad como Madrid, que además tiene un sector del taxi regulado, miles de licencias en vigor y una normativa de movilidad compleja. El Ayuntamiento, por ahora, no ha confirmado un calendario oficial ni ha aprobado ninguna ordenanza específica que dé luz verde al funcionamiento de estos vehículos sin conductor.

Un cambio que no entusiasma a todo el mundo

La llegada de robotaxis plantea preguntas que van más allá de la tecnología. El sector de los taxis tradicionales de Madrid observa con inquietud el anuncio. No es la primera vez que la irrupción de nuevos modelos de transporte genera tensiones en la capital. Y si finalmente estos vehículos circulan sin conductor, el impacto sobre el empleo en el sector será inevitable objeto de debate. También lo será el equilibrio entre taxis, VTC y nuevos operadores autónomos. Desde el punto de vista social, la aceptación tampoco está garantizada. Aunque la conducción autónoma lleva años desarrollándose, una parte de la población sigue mostrando recelo ante la idea de subirse a un coche sin nadie al volante.

Seguridad, regulación y responsabilidad

Uno de los puntos más sensibles es la responsabilidad en caso de accidente. Si no hay conductor, ¿quién responde? ¿La empresa operadora? ¿El fabricante del vehículo? ¿El desarrollador del software? Estas cuestiones no son menores y requieren un marco jurídico claro antes de que los robotaxis circulen de forma masiva. En otros países, los despliegues se han hecho de forma progresiva y con supervisión constante. Además, Madrid no es un entorno sencillo para probar este tipo de tecnología. Tráfico denso, peatones, motos, obras frecuentes y calles estrechas en el centro histórico convierten la capital en un escenario exigente para cualquier sistema autónomo.

Un punto de inflexión en la movilidad urbana

Más allá de las dudas, el anuncio marca un punto de inflexión. Si se cumplen los planes de Uber, en 2026 podría comenzar una fase piloto que cambiaría la imagen habitual del transporte urbano en Madrid. No desaparecerán los taxis tradicionales de un día para otro. Pero la sola presencia de vehículos sin conductor en las calles supondrá una transformación simbólica importante.

Por ahora, todo depende de las negociaciones regulatorias y de cómo se articule el despliegue. Lo que está claro es que el modelo clásico de movilidad convive cada vez más con alternativas tecnológicas que no siempre cuentan con consenso. En 2026, Madrid podría ver circular taxis sin conductor por sus calles. Si será una revolución consolidada o un experimento limitado es algo que aún está por decidir. Lo que sí parece evidente es que el debate ya está servido.