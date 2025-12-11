Giro en el precio de los taxis en 2026: el cambio que llega a Madrid a partir de este día

Cuando llega un nuevo año, las tarifas de servicios como el transporte pueden sufrir una pequeña subida, y en el caso de los taxis ya ha sido confirmada. El Ayuntamiento de Madrid ha desvelado el coste del precio de los taxis a partir de enero de 2026, con una subida que afectará tanto a los recorridos urbanos como a los traslados al aeropuerto, aunque por debajo del IPC de noviembre, un punto que el Ejecutivo regional ha querido remarcar para subrayar que el ajuste pretende cubrir el encarecimiento del servicio sin un impacto excesivo para el usuario.

El expediente pasó por la Comisión de Precios del Consejo de Consumo, donde se evaluaron la evolución de los precios, las mejoras en el servicio y los costes que asumen los titulares de las licencias. También se consultó a las principales asociaciones del sector antes de que la propuesta quedara cerrada. El resultado no es una subida del precio de los taxis uniforme, sino una revisión detallada que modifica tarifas según horarios, tipos de trayecto y servicios especiales. Toda la nueva estructura comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026, fecha en la que viajeros y taxistas empezarán a trabajar con los nuevos importes.

El precio del los taxis a partir de 2026

La subida aprobada para 2026 será del 2,38 %, un porcentaje que queda por debajo del IPC de noviembre, situado en el 3 %. Un dato que intenta compensar el aumento de costes del sector sin que el usuario se vea demasiado afectado. El Ayuntamiento ha explicado además que esta actualización en el precio de los taxis busca también ajustar estos sin descompensar al sector. Señalan que los costes de mantenimiento de una licencia han subido y que era necesario revisar las tarifas, pero recuerdan que muchos usuarios dependen a diario del taxi. Por eso, insisten en que la revisión se ha hecho con moderación para que el servicio no se encarezca de forma brusca y siga siendo una opción asumible dentro de la movilidad de la ciudad.

Así es cómo van a quedar los precios:

Tarifa 1: días laborables en horario diurno

La tarifa más habitual para quienes utilizan el taxi entre semana también registra cambios. Se aplicará de lunes a viernes, entre 07.00 y 21.00 horas, y mantiene el precio de inicio del servicio.

Las novedades son las siguientes:

El precio por kilómetro pasa de 1,35 a 1,40 euros.

El precio por hora sube de 26,50 a 27 euros.

Es una de las franjas de mayor demanda, por lo que este ligero ajuste afectará principalmente a los trayectos cotidianos dentro de la ciudad.

Tarifa 2: noches, fines de semana y festivos

La Tarifa 2 se aplicará:

Todos los días, de 21.00 a 07.00 horas.

Sábados, domingos y festivos, de 07.00 a 21.00 horas.

En este caso tampoco cambia el precio de bajada de bandera, pero sí las tarifas variables:

El kilómetro sube de 1,50 a 1,60 euros.

El precio horario aumenta de 28,50 a 29 euros.

Este ajuste repercute especialmente en desplazamientos nocturnos y en usuarios que se mueven en fin de semana, un momento en el que el taxi compite directamente con VTC y otras alternativas de movilidad.

Tarifa 3: carrera mínima del aeropuerto

La Tarifa 3 es la que se aplica cuando el servicio sale desde alguno de los puntos de parada del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se dirige hacia el exterior de la M-30, siempre que el recorrido sea inferior a nueve kilómetros.

Puntos clave:

Se mantiene el precio inicial del servicio.

El precio por kilómetro y por hora se actualiza siguiendo las tarifas 1 y 2.

Esta carrera mínima no se aplica a servicios precontratados.

Una vez superado el límite de distancia o de tiempo, el taxímetro cambia automáticamente a la tarifa correspondiente.

Tarifa 4: tarifa fija del aeropuerto

La Tarifa 4, también relacionada con el aeropuerto, no varía para 2026.

Se mantiene como tarifa fija para servicios entre el aeropuerto y cualquier punto dentro de la M-30, o viceversa.

Importante: No admite suplementos ni incrementos adicionales, tampoco el de servicios precontratados.

Tarifa 7: trayectos cortos y salida de estaciones

La Tarifa 7 se aplica durante las 24 horas de todos los días del año en trayectos inferiores a 1.450 metros o en salidas desde puntos específicos como estaciones o IFEMA.

Novedades:

El precio de inicio del servicio pasa de 7,50 a 8 euros, una cifra que no se modificaba desde 2019.

Los precios por kilómetro y por hora se actualizan como en tarifas 1 y 2.

Esta tarifa está pensada para recorridos muy cortos, que suelen concentrarse en zonas de alta afluencia.

Suplementos de Navidad: subida el 24 y 31 de diciembre

Los suplementos aplicables a los viajes que finalicen entre las 21.00 h de los días 24 y 31 de diciembre y las 07.00 h del día siguiente pasan de 6,70 a 7 euros. El suplemento no cambia con respecto a los últimos quince años.

También suben las tarifas interurbanas

Las tarifas interurbanas aprobadas por la Comunidad de Madrid se actualizan en los mismos importes que las urbanas propuestas por el Ayuntamiento. De este modo, tanto los trayectos dentro de la capital como los que conectan con otros municipios mantienen la misma línea de incremento.