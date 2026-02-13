Ésta es una de las peores marcas de leche de supermercado: lo dice la OCU y está confirmado

La leche es uno de esos productos que casi nunca faltan en casa. Da igual si es para el desayuno de los niños, para un café rápido antes de salir a trabajar o para quienes necesitan un aporte extra de calcio a medida que se hacen mayores. Su consumo sigue siendo muy habitual en España y, quizá por eso, cada cierto tiempo surgen dudas sobre cuál es realmente la mejor opción en el supermercado. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene la respuesta gracias a su estudio en el desvela cuáles son las mejores leches en el supermercado, pero también, una de las peores marcas de leche.

El informe de la OCU analiza en detalle la calidad de las leches enteras que encontramos en las principales cadenas del país. No evalúa marcas concretas porque sí, sino que compara lo que declara el fabricante, el procesado que recibe cada producto y, algo que muchas veces se pasa por alto, el sabor y la textura. El resultado ha sido un ranking con diferencias notables entre unas marcas y otras, tanto en sus valores nutricionales como en su calidad final. La OCU ha examinado un total de 37 leches enteras, el tipo que continúa siendo el más consumido en España pese al auge de alternativas como la semidesnatada o la leche vegetal. Y aunque todas cumplen con la normativa vigente, los expertos sí advierten contrastes importantes: desde el nivel de proteínas o calcio hasta la forma en la que cada marca trata térmicamente la leche. Todo ello influye más de lo que pensamos en el producto que llega al consumidor hasta el punto de que una de las más populares, es también una d las peores marcas de leche del supermercado.

Ésta es una de las peores marcas de leche de supermercado

El informe coloca en la parte baja del listado a tres marcas muy conocidas. La que peor valoración obtiene es Celta, con una puntuación de 61 sobre 100. Justo por encima aparece Eliges IFA, con 62 puntos, y un poco antes, aunque tampoco con una nota especialmente alta, la leche entera de Central Lechera Asturiana, que se queda en 64 puntos.

Según la OCU, la diferencia entre estas marcas y las mejor posicionadas tiene que ver principalmente con dos aspectos: un procesado térmico menos acertado y una valoración sensorial más floja. Es decir, en la cata realizada por expertos su sabor, olor o textura no han convencido tanto como el de otras leches del estudio. No se habla de que sean leches inseguras o que no cumplan la ley; simplemente, en comparación con el resto, su calidad global resulta inferior.

Qué analiza exactamente la OCU

Uno de los elementos que más peso ha tenido en la evaluación es el perfil nutricional. Los técnicos han estudiado el contenido de grasas, proteínas, calcio y otros nutrientes esenciales. También han revisado el etiquetado, porque no siempre es tan claro como debería ser, y han verificado la presencia, o ausencia, de posibles residuos químicos, un aspecto clave en cualquier producto de consumo diario.

Otra parte importante del análisis tiene que ver con el tratamiento térmico. Aunque todas las leches UHT pasan por un proceso de esterilización, la forma en la que se realiza puede influir en el sabor, en la conservación del calcio o incluso en la textura final. De hecho, este es uno de los puntos donde más distancia se observa entre unas marcas y otras. La cata final completa el análisis. Los expertos han valorado el olor, el sabor y la sensación en boca, tres factores que muchas veces pesan más en la elección del consumidor que cualquier dato técnico del envase.

Las marcas mejor valoradas del estudio

En el extremo contrario del ranking también hay nombres que salen reforzados. La OCU destaca, por ejemplo, a El Buen Pastor, con 63 kilocalorías por cada 100 mililitros, 3,1 gramos de proteínas y 120 mg de calcio. También aparece bien situada Clesa, que mantiene un equilibrio adecuado de nutrientes, y Larsa Pastoreo, con 3,6 gramos de grasas y un perfil nutricional sólido. Estas marcas reciben mejores puntuaciones tanto en la parte técnica como en la sensorial, lo que explica su presencia en lo alto de la clasificación.

Qué debería tener una buena leche según los expertos

Más allá del ranking, la OCU recuerda una serie de pautas útiles para elegir una leche de calidad. Lo ideal es que tenga un aporte equilibrado de proteínas y calcio, que no añada ingredientes innecesarios o azúcares añadidos y que el tratamiento térmico no altere en exceso su sabor natural. También conviene fijarse en la claridad del etiquetado y en la información sobre el origen.

Un detalle que muchos desconocen es que la leche no siempre sabe igual según la época del año o la alimentación del ganado. Estos cambios también influyen en la valoración sensorial.

Lo que debe quedarte claro como consumidor

El informe no pretende alarmar, sino ayudar a elegir con más criterio. Todas las leches analizadas son aptas para el consumo, pero hay matices de calidad que pueden inclinar la balanza hacia una marca u otra. Y en un producto que se compra casi a diario, esos pequeños detalles terminan notándose.