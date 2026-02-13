Dimite la jefa de conservación de carreteras por discrepancias con Puente y la adjudicación de contratos

Tras el caos de los trenes, Óscar Puente se enfrenta ahora a una oleada de incidencias en las carreteras españolas marcada por un deterioro más que evidente de la red y numerosas discrepancias internas.

En pleno caos de las infraestructuras, la subdirectora general de Conservación y Gestión de Carreteras del Ministerio de Transportes, Paula Pérez, ha presentado su dimisión por discrepar con el ministro en la nueva manera de adjudicar contratos de servicios de conservación de carreteras.

Su marcha pone en relieve las grietas existentes no sólo en las carreteras, sino también en el seno del Ministerio liderado por Puente. En esta ocasión Pérez ha querido desvincularse de los cambios que el ministro pretende implantar en el pliego de contratación de empresas encargadas del mantenimiento de las carreteras.

Tal y como adelantaba El Economista este viernes tras anunciar el cese de la directora, el sector ya denunciaba que, la idea de Puente convertiría la adjudicación de contratos de carreteras en una suerte de subasta.

Los profesionales también han señalado estas semanas que, tras numerosos días de lluvia, los efectos del temporal han puesto de manifiesto las múltiples carencias en el mantenimiento de las infraestructuras viarias y el ministro debería hacer frente a lo que consideran una «gran emergencia» que pone en peligro las vidas de muchos conductores.