A qué hora empieza el concurso de triples del NBA All-Star 2026: cuándo es y dónde ver por televisión gratis en directo

Uno de los platos fuertes del NBA All-Star 2026 se celebrará el sábado 14 de febrero con los tres concursos con los que el Inuit Dome de California espera vibrar con los mejores jugadores del mundo. Entre ellos estará el de triples, que siempre ha generado gran expectación entre los amantes y seguidores del baloncesto norteamericano y en esta ocasión Damian Lillard puede hacer historia. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo por televisión todo lo que suceda en este evento.

Cuándo es el concurso de triples del NBA All-Star 2026

La organización programó, como es habitual, este concurso de triples del NBA All-Star 2026 para este sábado 14 de febrero. Y es que hay que destacar que lo normal es que los tres concursos, el de habilidades, el de mates y este de lanzamiento de tres puntos, sean en la segunda jornada de este evento, que este año se celebra en el Inuit Dome de Los Ángeles, en California. El día antes, el viernes 13, se jugará el encuentro de celebridades y el Rising Stars, mientras que el domingo 15 está reservado para el colofón final con el partido de las estrellas.

A qué hora empieza el concurso de triples del NBA All-Star 2026

Mientras que el viernes y el domingo sí que hay horarios exactos a los que arrancarán los diferentes partidos del NBA All-Star 2026, para el sábado sólo se sabe a qué hora comenzará el evento. A las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias, arrancará una noche apasionante que empezará con el concurso de habilidades. En función de lo que tarden se irán marcando los inicios de los siguientes eventos, por lo que se espera que este concurso de triples no comience en la casa de Los Ángeles Clippers antes de las 00:00 horas.

Dónde ver por TV el concurso de triples del NBA All-Star 2026

Hay que recordar que este año los derechos televisivos de la NBA los tiene Dazn, por lo que todo lo que suceda en este emocionante NBA All-Star 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de esta plataforma que está disponible en diferentes plataformas. Los amantes del baloncesto norteamericano tienen que tener en cuenta que se trata de un operador privado de pago por el que habrá que pagar, por lo que no se podrá ver gratis por TV lo que suceda en el Inuit Dome.

Por otro lado, todos los seguidores de este deporte que quieran ver al completo el NBA All-Star 2026 tienen la opción de verlo en directo en streaming y en vivo online mediante la app de Dazn. Esta aplicación está disponible para ser usada en dispositivos cotidianos como teléfonos móviles, smarts TVs o tables, pero hay que destacar que este medio pone a disposición de todos sus clientes su página web para que también puedan ver por esta vía con un ordenador de forma cómoda todo lo que ocurra en California durante los tres días que dura el evento.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que vaya ocurriendo durante estos tres días en el NBA All-Star 2026 que se juega en Los Ángeles. Publicaremos las crónicas de cada evento, compartiremos los ganadores de cada partido y concurso y también sacaremos las noticias curiosas que se puedan producir sobre el parqué o en las gradas del Inuit Dome.

Quiénes participan en el concurso de triples del NBA All-Star 2026

El funcionamiento del concurso de triples en esta edición del NBA All-Star tendrá un funcionamiento bastante sencillo. Hay ocho participantes y tendrán que hacer frente a una ronda que dura 70 segundos en la que tendrán que anotar el mayor número de puntos posibles desde diferentes ubicaciones. Los tres máximos encestadores avanzarán a la gran final, donde se volverá a repetir el mismo procedimiento y el que más puntos haya hecho será el ganador de la noche.

Damian Lillard. Portland Trail Blazers.

Devin Booker. Phoenix Suns.

Tyrese Maxey. Philadelphia 76ers.

​Jamal Murray. Denver Nuggets.

Donovan Mitchell. Cleveland Cavaliers.

Kon Knueppel. Charlotte Hornets.

Norman Powell. Miami Heat.

Bobby Portis Jr. Milwaukee Bucks.

Qué jugadores han ganado más veces el concurso de triples

Larry Bird, que ganó las tres primeras ediciones del concurso de triples del NBA All-Star, y Craig Hodges son los únicos jugadores que han conseguido ganar este premio en tres ocasiones. Con dos entorchados ya encontramos una lista más amplia en la que forman parte Mark Price, Jeff Hornacek, Peja Stojakovic, Jason Kapono, Stepehn Curry y un Damian Lillard que tiene la opción de sumar un tercer trofeo en este 2026.

Entre otro grupo selectos de ganadores del concurso de triples del NBA All-Star 2026 encontramos a jugadores que están dentro del Salón de la Fama como Ray Allen, Paul Pierce o Dirk Nowitzki. Otros baloncestistas destacados que consiguieron ganarlo en una ocasión son Steve Kerr, Kevin Love, Kyrie Irving o Karl-Anthony Towns, entre otros.