Cuándo es el concurso de mates del NBA All-Star 2026: horario y canal de TV para ver en directo y en vivo online

Uno de los eventos más esperados del NBA All-Star 2026, sin duda, será el concurso de mates. Los amantes del baloncesto norteamericano siempre vibran con este fin de semana apasionante y lo hará con este torneo en el que cuatro participantes lucharán por ofrecer el mate más espectacular para todos los que asistan al Intuit Dome y también para los que lo vean desde casa por televisión. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo todo lo que suceda en este concurso.

Qué día es el concurso de mates del NBA All-Star 2026

Como es habitual, los diferentes concursos -el de habilidades, mates y triples- se celebrarán en la segunda jornada del NBA All-Star 2026, por lo que nos estamos refiriendo al sábado 14 de febrero. El día antes se disputarán dos partidos, el de las celebridades y el ya famoso Rising Stars, mientras que el día después, el domingo, se jugará el encuentro más esperado como es el de las estrellas.

A qué hora empieza el concurso de mates del NBA All-Star 2026

No hay un horario exacto para conocer a la hora que se disputará el concurso de mates del NBA All-Star 2026, ya que hay que recordar que se jugarán tres tipos de torneos y el de mates, exactamente, es el último, ya que siempre se ha visto como el más espectacular y como el plato fuerte de la noche. Todo comenzará el sábado 14 de febrero a las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en el Intuit Dome de California con el concurso de habilidades. Posteriormente le llegará el turno a los que participan en los triples y finalmente llegará el de mates, que no se estima que comience antes de las 1:30 horas.

Cómo ver por televisión en directo el concurso de mates del NBA All-Star 2026

Todos aquellos aficionados que no se suelen perder el NBA All-Star cada año deben saber que este año hay una pequeña variación en la forma de verlo por la televisión, ya que hay que recordar que Movistar+ ya no tiene los derechos de la mejor competición del mundo de baloncesto y ahora los tiene Dazn. Es por ello que para ver por TV en directo todo lo que ocurra en Los Ángeles habrá que tener contratado Dazn y se podrá ver a través de las diferentes plataformas que tengan este canal.

Otra opción para ver el NBA All-Star 2026 es hacerlo en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero todos los clientes que tengan contratado este operador podrán acceder con un ordenador a su página web para disfrutar de todo lo que suceda en este Intuit Dome, que es la casa de los Los Ángeles Clippers.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en el NBA All-Star 2026 que se celebra en California. Publicaremos las mejores noticias sobre lo que suceda en Los Ángeles, las crónicas de los diferentes eventos, compartiremos todos los ganadores y también todos aquellos detalles curiosos que puedan suceder sobre la pista y también en las gradas.

Qué jugadores participan en el concurso de mates del NBA All-Star 2026

Hay que recordar que el concurso de mates del NBA All-Star 2026 tendrá a cuatro participantes. Ellos jugarán una primera ronda en la que cada participante tendrán que hacer dos mates. El jurado les pondrá una valoración y los dos que tengan las más altas avanzarán a una final en la que volverán a tener que hacer dos mates adicionales. El que más unidades tenga en su casillero, será el ganador.

Carter Bryant. San Antonio Spurs.

Jaxson Hayes. Los Ángeles Lakers.

Keshad Johnson. Miami Heat.

Jase Richardson. Orlando Magic.

Ganadores históricos del concurso de mates del NBA All-Star

A lo largo de la historia hay grandes estrellas que han conseguido ganar el concurso de mates del NBA All-Star, pero sólo hay dos jugadores que han conseguido ganarlos en tres ocasiones. Uno de ellos es Nate Robinson y el otro es Mac McClug, que se ha llevado el premio en las tres últimas ediciones, pero en esta no participa por lo que no tiene la opción de romper la igualada.

Zach LaVine, Jason Richardson -su hijo participa en esta edición-, Harold Miner, Michael Jordan y Dominique Wilkins han sido los que han logrado llevarse el concurso de mates en dos ocasiones. Con una aparecen grandes estrellas que se han colado en el Salón de la Fama como Kobe Bryant o Vince Carter.