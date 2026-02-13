Cuándo es la Rua de Palma 2026: horarios, recorridos y cortes de tráfico

La Rua de Carnaval de Palma 2026 se celebra este domingo 15 de febrero a partir de las 17.00 horas. La edición de este año contará con 11 carrozas y 36 comparsas, superando los registros del año anterior.

El desfile recorrerá el centro de la capital balear: la Rambla, las calles de la Riera y Unió, la plaza del Rei Joan Carles I y la avenida de Jaume III, hasta finalizar en el Passeig Mallorca.

Además, durante la jornada habrá dos escenarios, uno ubicado en la plaza del Mercat, donde estará el jurado durante el desfile, y el segundo, en la plaza del Rei Joan Carles I, que acogerá alrededor de las 19.00 horas hasta la entrega de premios -21.00 horas- una serie de actuaciones de la mano del grupo musical Flamingos.

🎭Sa Rua surt al carrer 📆15 de febrer, 17 h

Los concursantes que presenten los mejores disfraces optarán a los premios, que suman un total de 2.800 euros, distribuidos en ocho categorías estructuradas en las mismas cuatro modalidades de valoración para carrozas y comparsas: más elaborada, más reivindicativa, más original y más animada.

En la modalidad de carrozas se otorgarán cuatro premios, dotados con 450 euros cada uno, mientras que en la modalidad de comparsas se concederán otros cuatro premios, dotados con 250 euros cada uno. Cada carroza y cada comparsa podrán optar únicamente a una categoría de premio.

Las carrozas participantes deberán respetar las dimensiones máximas establecidas en las bases, que fijan un largo máximo de 16 metros, un ancho máximo de 2,50 metros y una altura máxima de 4 metros, no pudiendo desfilar aquellas que superen estas medidas.

Los premios se darán a conocer y se entregarán el mismo día, una vez finalizado el desfile.

Cortes de tráfico y cierre de calle

El cierre total de la circulación en el circuito establecido comenzará a partir de las 14.00 horas. A partir de las 15.00 horas está prevista la concentración de carrozas en Baró de Pinopar, así como en el carril bus de Via Alemanya y Comte de Sallent. El final del evento está previsto para las 22.00 horas, momento en el que se procederá a la reapertura progresiva del tráfico.

En cuanto a los principales puntos de cierre, durante el desfile, permanecerán cerrados los siguientes accesos principales: plaza de la Reina en dirección al Passeig des Born, Passeig de Mallorca en dirección a Jaume III y los accesos desde Avingudes hacia Passeig Mallorca y via Roma.

Asimismo, desde las 14.00 horas quedarán cerrados los accesos a los aparcamientos de plaza Major (Ramblas) y vía Roma, en la salida de Baró de Pinopar.

La EMT Palma desvía varias líneas por la Rua de Palma. Para el domingo las afectaciones de tráfico previstas causarán desvíos entre las 14.00 y las 22.00 horas aproximadamente. Las líneas afectadas serán: A1 (Aeroport-Palma Centre), L1 (Portopí-Sindicat), L3 (Pont d’Inca-Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L7 (Son Gotleu-Son Serra/Sa Vileta/Son Vida), L20 (Portopí-Son Espases), L25 (s’Arenal-pl de la Reina/Catedral) y L35 (Aquàrium-pl de la Reina/Catedral).

Para conocer el detalle de los desvíos por línea y sus recorridos alternativos, el Ayuntamiento de Palma recomienda consultar los avisos en la página web, App o carteles en las paradas afectadas.