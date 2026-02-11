Ranking de los 10 mejores carnavales del mundo: éste es el puesto que ocupa España

El carnaval es una de las festividades más universales y emocionantes que se celebran alrededor del mundo, llenando de alegría, música y color cada rincón. Esta fiesta, que tiene profundas raíces históricas y culturales, cada año se celebra en una fecha distinta, pero siempre tiene en común una explosión de energía y un espíritu de celebración.

Alrededor del mundo, existen numerosos carnavales que destacan por su magnitud, tradición y originalidad. Desde los vibrantes carnavales brasileños hasta los elegantes bailes de máscaras italianos, cada evento tiene algo especial que lo convierte en una experiencia única. A continuación, te presentaremos los mejores carnavales del mundo.

1. Carnaval de Río de Janeiro, Brasil

El Carnaval de Río de Janeiro es, sin duda, el evento más emblemático de la temporada carnavalesca a nivel mundial. Celebrado en la famosa ciudad brasileña, este carnaval es un despliegue espectacular de samba, color, y energía. Durante los cuatro días de fiesta, las calles se llenan de personas que participan en desfiles, mientras las famosas escuelas de samba compiten en el sambódromo, donde ofrecen presentaciones que combinan música, danza y carrozas ornamentadas.

2. Carnaval de Venecia, Italia

Por el contrario, el Carnaval de Venecia es la representación de la elegancia y el misterio. En lugar de los bailes desenfrenados, aquí se lleva la sofisticación a su máxima expresión. Celebrado entre enero y febrero, este carnaval se distingue por sus máscaras venecianas, que se remontan a siglos atrás y son un símbolo de anonimato y distinción. Durante diez días, las calles de Venecia se llenan de procesiones de góndolas y desfiles en la Plaza de San Marcos.

3. Carnaval de Tenerife, España

En España, uno de los carnavales más famosos y reconocidos a nivel mundial es el de Tenerife, que se celebra en las Islas Canarias. Este carnaval es un festín para los sentidos, con su mezcla de música, danzas y colores. Durante varias semanas, los tinerfeños y turistas disfrutan de desfiles, competiciones de murgas (grupos que cantan canciones satíricas), comparsas y la gala de elección de la Reina del Carnaval, uno de los eventos más esperados del año.

4. Carnaval de Barranquilla, Colombia

El Carnaval de Barranquilla, en Colombia, es uno de los carnavales más importantes de América Latina. Esta festividad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, es una de las grandes celebraciones del Caribe. Barranquilla se transforma en un hervidero de alegría durante varios días, donde la música cumbia, el mapalé y otros ritmos autóctonos dominan las calles. Uno de los eventos más destacados es la «Batalla de Flores».

5. Carnaval de Colonia, Alemania

El Carnaval de Colonia, conocido como «Die Tage der verrückten» (los días locos), es uno de los más antiguos de Europa, y se celebra en la ciudad alemana con una mezcla de tradiciones y diversión. Esta festividad tiene lugar en el mes de febrero y se caracteriza por su famoso «Rose Monday». Durante esta semana, la ciudad se convierte en una fiesta constante, donde las calles están llenas de música, risas y cerveza Kölsch.

6. Carnaval de Cádiz, España

En el sur de España, el Carnaval de Cádiz es conocido por su carácter irreverente y su crítica social a través de la música y la sátira. Durante estos días, las calles de Cádiz se llenan de comparsas, chirigotas y coros que cantan canciones de humor y crítica a la política, la cultura y la actualidad social. Lo que hace único al carnaval gaditano es su creatividad y el enfoque cómico y satírico que impregna todas sus actividades.

7. Carnaval de Notting Hill, Reino Unido

El Carnaval de Notting Hill, celebrado en Londres, es un carnaval único por su carácter caribeño y por su celebración en agosto. En lugar de febrero, como en la mayoría de los carnavales, este se lleva a cabo en el último fin de semana del mes. Este evento es famoso por su música, con predominancia del calipso, reggae y soca, y su espectacular desfile, lleno de carrozas y comparsas.

8. Mardi Gras, Nueva Orleans, Estados Unidos

El Mardi Gras, celebrado en Nueva Orleans, es uno de los carnavales más singulares y divertidos de Estados Unidos. Este evento se celebra el día antes del Miércoles de Ceniza y es famoso por sus desfiles, disfraces excéntricos y la participación de miles de personas en las festividades. Con un ambiente alegre y relajado, el Mardi Gras es el carnaval de la libertad y la locura.

9. Carnaval de Oruro, Bolivia

En Bolivia, el Carnaval de Oruro es una de las festividades más impresionantes del continente. Declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, en este carnaval, los desfiles, llenos de color y música, recorren las calles de Oruro, mientras los bailarines muestran su destreza con danzas autóctonas como la Diablada.

10. Carnaval de Niza, Francia

Finalmente, el Carnaval de Niza es una de las celebraciones más importantes de Francia y atrae a miles de turistas cada año. Famoso por sus «battles de fleurs» (batallas de flores), donde los participantes lanzan pétalos y flores a la multitud, el carnaval de Niza es una fiesta llena de elegancia, color y ambiente festivo.

