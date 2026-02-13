El pueblo de Madrid que se convierte en una villa Medieval: sólo este fin de semana

Este viernes 13 de febrero no es un viernes cualquiera en la Comunidad de Madrid. Mientras muchos miran al calendario pensando ya en San Valentín o en los planes del sábado, hay un pueblo del sureste de Madrid que cambia por completo de aspecto durante tres días y se convierte en una increíble villa medieval.

El pueblo de Madrid que hasta el domingo será una villa medieval no es otro que Chinchón, uno de los municipios con más personalidad de la región y que celebra desde hoy y hasta el 15 de febrero su esperado Mercado Medieval. Una cita que coincide con los Carnavales y que cada año transforma su casco histórico en un escenario que parece detenido en el tiempo. No se trata sólo de una feria con puestos. Es una recreación que invade calles, plazas y rincones, con la Plaza Mayor como epicentro. Y así, durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes caminan entre estandartes, antorchas, trajes de época y sonidos que evocan siglos pasados y que nos permiten vivir un fin de semana sin duda, especial.

El pueblo de Madrid que se convierte en una villa Medieval

Desde Turismo de Chinchón recuerdan que esta fiesta conmemora una de las visitas que los Reyes Católicos realizaron a la villa para encontrarse con los Marqueses de Moya, Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla, señores de Chinchón y figuras de peso en la historia local.

Esa referencia histórica sirve de hilo conductor para una ambientación que no se limita a la decoración. El mercado intenta recrear un ambiente medieval completo, apoyándose en la arquitectura singular del municipio, especialmente en su Plaza Mayor, con sus balconadas de madera y su estructura irregular, que ya de por sí parece sacada de otra época. De este modo, pasear por allí estos días no es lo mismo que hacerlo cualquier otro fin de semana, por lo que si buscas un plan especial y estás en Madrid, es mejor que no te lo pierdas.

Programa del Mercado Medieval de 2026

Del 13 al 15 de febrero, el programa se reparte por distintos puntos del casco urbano. Los visitantes encontrarán puestos de artesanía, productos tradicionales y objetos inspirados en la estética medieval. Cuero, madera, bisutería, dulces y pequeños detalles hechos a mano forman parte del recorrido. Pero el atractivo principal no está solo en comprar. Habrá música de época, bailes, pasacalles y desfiles que recorrerán las calles a distintas horas del día. También están previstas exhibiciones de cetrería, representaciones teatrales al aire libre y recreaciones de batallas entre guerreros que suelen concentrar a buena parte del público. El mercado incluye además un campamento medieval, exposiciones y espectáculos pensados para implicar a todos los visitantes.

Un plan pensado también para familias

Uno de los motivos por los que este mercado se ha consolidado como referencia en el sureste de Madrid es su carácter familiar. La organización ha previsto una zona infantil con ludoteca y atracciones, además de gincanas, juegos y concursos de disfraces tanto para niños como para adultos.

Coincidir con los Carnavales añade un punto extra. Muchos asistentes aprovechan para acudir ya disfrazados, lo que multiplica la sensación de estar en otra época. Entre capas, coronas, guerreros y campesinos, el ambiente termina siendo casi escenográfico.

La gastronomía, parte esencial del ambiente

Como ocurre en cualquier celebración popular, la comida ocupa un lugar central. En el Mercado Medieval de Chinchón se pueden degustar platos tradicionales de la villa, como la sopa de ajo o las migas, recetas contundentes que encajan bien con el mes de febrero. A lo largo del recorrido también se instalan puestos donde se preparan productos al momento. El aroma a especias y asados acompaña el paseo. Y para quienes buscan algo más dulce, la chocolatada se convierte en uno de los puntos de encuentro, especialmente cuando cae la tarde y el frío empieza a notarse.

Una escapada cercana y diferente

Chinchón está a aproximadamente una hora en coche desde Madrid capital por la A-3, lo que facilita una escapada de ida y vuelta en el día. Esa proximidad explica en parte el éxito de la convocatoria. No exige grandes desplazamientos ni planificación complicada. De este modo, para muchos madrileños, es plan perfecto para pasar el fin de semana y descubrir un pueblo que durante varios días deja de ser el de siempre y nos transporta al pasado. Toma nota entonces, porque desde hoy viernes 13 hasta el domingo 15 de febrero, Chinchón se convierte en una villa medieval abierta al público. Una excusa más para redescubrir uno de los pueblos con más encanto de la Comunidad de Madrid, aunque sea por unas horas y sin salir demasiado lejos de casa. No hará falta que te disfraces, aunque puedes hacerlo, para sentir como era la vida siglos atrás.