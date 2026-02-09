El pequeño pueblo de Extremadura para una escapada de San Valentín: cascadas, calles empedradas y cocina tradicional

Uno de los mejores planes para San Valentín es hacer una escapada romántica y, aunque muchas veces pensamos en grandes ciudades o destinos costeros, hay pequeños rincones ideales para una escapada íntima y especial. Para aquellas parejas que buscan historia, naturaleza, buena gastronomía y, sobre todo, mucha tranquilidad, Alcántara es un destino mágico en el norte de Extremadura. Situado en la provincia de Cáceres, a orillas del río Tajo y muy cerca de la frontera con Portugal, conserva una autenticidad propia de otra época.

Sus calles empedradas y su riqueza patrimonial reflejan la importancia que tuvo la localidad en distintas épocas. El gran símbolo de Alcántara es, sin duda, su puente romano, considerado uno de los mejor conservados del mundo. Construido en el siglo II d.C., por el arquitecto romano Cayo Iulio Lacer para salvar el cauce del río Tajo, tiene una altura superior a los 70 metros. Además del puente, el casco histórico alberga joyas como la iglesia de Santa María de Almocóvar, restos de muralla, conventos y antiguas casas señoriales.

Alcántara, el pueblo más bonito para San Valentín

«En la penillanura trujillano-cacereña, y a orillas del río Tajo se despliega la localidad de Alcántara. Situado en la llamada Raya, en la frontera que separa España de Portugal, cuenta con un rico patrimonio monumental. Su puente romano, sin parangón en el mundo entre los de su género y época, y las construcciones levantadas por la Orden de Alcántara son algunas de las más importantes.

Las calles empinadas y estrechas de Alcántara mantienen los matices anaranjados de la tierra, son perfectas para recorrerlas a la caída del sol. Pasión de sus gentes, precisamente, por uno de los lugares más emblemáticos del pueblo, y que se divisa desde cualquier punto: el Conventual de San Benito. Todo en este pueblo gira de alguna manera alrededor del teatro, el amor por la cultura lo llevan en vena. Alcántara no es un pueblo normal y corriente como otros, ¡tendrás que venir!», detalla Pueblos Mágicos.

La historia de Alcántara está profundamente ligada a su ubicación estratégica junto al río Tajo. El nombre del pueblo procede del árabe al-Qántara, que significa «el puente». En el siglo II d.C., bajo el mandato del emperador Trajano, se construyó el famoso Puente de Alcántara, una de las obras de ingeniería romana mejor conservadas del mundo.

Tras la caída del Imperio romano, Alcántara pasó por manos visigodas y, posteriormente, musulmanas. La Reconquista trajo consigo nuevos cambios: en el siglo XIII, Alcántara pasó a formar parte de la Corona de Castilla. Durante la Edad Media, se construyó el Convento de San Benito durante el reinado de los Reyes Católicos. Fue casa matriz, centro administrativo y religioso de la poderosa Orden Militar de Alcántara, es uno de los conventos más bonitos de Extremadura. A partir de la Edad Moderna, Alcántara fue perdiendo protagonismo, pero logró conservar su estructura histórica y su carácter monumental.

Naturaleza en estado puro

La localidad se encuentra dentro del Parque Natural del Tajo Internacional, un espacio protegido de enorme valor ecológico. En invierno y a comienzos de primavera, las cascadas, los rápidos y los saltos de agua dibujan un paisaje espectacular. Asimismo, los miradores naturales de la zona permiten contemplar el curso del Tajo y los valles que lo rodean, con una sensación de aislamiento difícil de encontrar en otros destinos más concurridos.

Centro de Interpretación Tajo Internacional

Este centro, ubicado en una casa solariega del s.XVI conocida popularmente como «Casa Natalio» ofrece completa información sobre el Parque Natural y la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Tajo Internacional, sus valores naturales y culturales, sus rutas y sus pueblos. En su interior cuentan con todo tipo de recursos didácticos (puntos interactivos, maquetas, proyecciones, juegos, talleres y actividades de educación ambiental).

Gastronomía extremeña para enamorar

La cocina tradicional extremeña es contundente, honesta y profundamente ligada a la región. En los restaurantes y mesones de Alcántara se pueden encontrar platos como carnes de caza, caldereta, quesos artesanos y embutidos ibéricos de la zona. Todo ello acompañado de vinos locales y dulces tradicionales que ponen el broche final a cualquier comida o cena romántica.

Elegir Alcántara para una escapada de San Valentín es apostar por lo auténtico. En un momento en el que muchos viajeros buscan huir de los destinos más conocidos, este pueblo ubicado en el norte de Extremadura se presenta como una alternativa para celebrar el amor como se merece.