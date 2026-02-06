El diminuto pueblo abandonado de Asturias que se puede visitar sólo en grupos y le atraviesa un arroyo: una obra de ingeniería

El Conjunto Etnográfico Os Teixois, ubicado a cuatro kilómetros de Taramundi, ofrece la oportunidad de conocer la arquitectura tradicional asturiana en sus construcciones. Uno de sus principales atractivos es el amplio abanico de ingenios hidráulicos que alberga: mazo, rueda de afilar, una pequeña central eléctrica, molino hidráulico y un batán, todos en perfecto estado de conservación, y algunos incluso en funcionamiento. Declarado Bien de Interés Cultural en el año 2005, es uno de los Conjuntos Etnográficos de mayor interés no sólo de Asturias, sino de toda España.

Su origen data del siglo XVIII, y la aldea estuvo habitada hasta mediados del siglo XX. En 1989, empezó un proceso de restauración integral, con el objetivo de recuperar los oficios tradicionales tal y como funcionaban en el pasado; el resultado fue un conjunto único considerado un ejemplo de arquitectura y actividad preindustrial del noroeste peninsular. Durante la visita guiada en grupos pequeños, se ponen en marcha mazos hidráulicos, molinos harineros y sistemas de transmisión movidos por agua que siguen utilizando mecanismos originales.

Os Teixois, la aldea más bonita de Asturias

«Os Teixois es una pequeña aldea ubicada en Taramundi, dentro de la Reserva de la Biosfera de Oscos, Eo y Terras Burón, en la que se puede descubrir un valioso conjunto de ingenios hidráulicos en su estado natural. Este importante conjunto etnográfico ha sido declarado Bien de Interés Cultural.

La restauración integral de este complejo se inició en 1989. Desde entonces, los trabajos de rehabilitación se han sucedido, en lo que constituye un ejemplo de recuperación histórica vinculada al mundo de las manufacturas y la etnografía en Asturias».

Os Teixois pertenece al concejo de Taramundi, un pequeño municipio de 500 habitantes. La restauración del conjunto etnográfico comenzó en 1989 de la mano de carpinteros, canteros y herreros locales, muchos de ellos vecinos de la zona que habían conocido estos ingenios hidráulicos en funcionamiento durante su infancia o juventud. En una región marcada por la despoblación rural, Os Teixois se ha convertido en un motor de empleo indirecto. Restaurantes, alojamientos rurales y pequeños comercios se han beneficiado de un flujo constante de visitantes.

A diferencia de otros conjuntos etnográficos, Os Teixois no se ha transformado en un parque temático. La intervención ha respetado el entorno y los ritmos del lugar, evitando la masificación. En un momento en el que la sostenibilidad se presenta como un reto global, éste pequeño rincón de Asturias demuestra que el agua sigue marcando los tiempos y las construcciones conservan su aspecto original.

Museo

El molino fue de gran importancia en la actividad agrícola, ya que se utilizaba para la molienda de cereales. Pertenecía a varios dueños que lo empleaban mediante el sistema de quendas o kalendas, un método de uso por turnos muy habitual en la época.

El banzado se utilizaba para la reserva de agua y su posterior aprovechamiento. Una vez cumplida su función, el agua era devuelta al curso natural del río. Por su parte, la piedra de afilar se usaba para afilar todo tipo de herramientas de corte.

El batán era un mecanismo hidráulico de madera con el que se realizaba el abatanado o enfurtido de telas y paños. El mazo, según el Catastro del Marqués de la Ensenada, data del siglo XVII. Se utilizaba para laminar y estirar los lingotes de hierro, dándoles forma para fabricar herramientas y aperos de labranza. Finalmente, el cabazo es una construcción destinada principalmente al almacenamiento de cereal, similar al hórreo asturiano.

Los pases se realizan cada hora y la visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. En cuanto a las entradas al museo, el precio general es de 5 euros para adultos y niños a partir de 9 años. Los niños de 6 a 8 años abonan 2 euros, mientras que las personas en situación de discapacidad tienen una tarifa reducida de 4 euros. La entrada es gratuita para los niños de 0 a 5 años.

El museo abre de lunes a viernes, con pases programados a las 11:00 horas, 12:00 horas y 13:00 horas, permaneciendo cerrado los miércoles. Durante el sábado y el domingo, las visitas se realizan a las 11:00 horas, 12:00 horas, 13:00 horas, 16:00 horas y 17:00 horas.