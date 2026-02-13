Tras una noche del pasado miércoles de infarto, conocida popularmente como la de los cuchillos largos, los asistentes al Gran Teatro de Falla se pudieron ir a sus casas, sabiendo qué agrupaciones iban a pasar a la Gran Final del COAC 2026 que se celebra hoy viernes 13 de febrero. Desde que comenzara el concurso de agrupaciones, han sido muchas las actuaciones que se han visto y con una semifinal cargada de sentimiento y de mucha música y alegría, así como de crítica social en muchas de las letras escuchadas, por fin se va a celebrar la final cuyo orden de actuaciones se dió a conocer ayer mismo. Toma nota porque te ofrecemos a continuación, toda la información sobre la Final del COAC 2026: horario, dónde verlo en directo y orden de actuación.

En total son 15 las agrupaciones que el pasado miércoles pasaron a la final, divididas en 3 cuartetos, 4 comparsas, 4 chirigotas y 4 coros y desde entonces ya se encuentran preparando su actuación de esta noche que les podría coronar en su respectiva especialidad. ¿Pero cómo es exactamente la final del COAC 2026? El ambiente es mucho más caldeado que en el resto del concurso aunque el horario suele ser el mismo que el que se ha visto a lo largo de todo el concurso. Eso sí la deliberación del jurado parece que se hace algo más larga cuando deben decidirse qué agrupaciones finalmente son las grandes vencedoras y todo ello se puede ver por televisión o seguirse por radio, tal y como te vamos a explicar a continuación.

A qué hora es la final del COAC 2026

Todas las agrupaciones que han logrado el pase a la última fase han superado los 620 puntos, el umbral que marca el corte en esta edición. Y ahora sólo queda un paso con esta gran noche del Falla, donde se van a decidir cuáles son los premios definitivos en cada modalidad. La hora de la sesión comenzará en concreto, a partir de las 20:00 horas, es decir que arrancará a la misma hora que lo han hecho el resto de fases del concurso.

Desde ese momento, las agrupaciones finalistas interpretarán sus repertorios completos ante el público y el jurado en una gala que se prolongará durante la madrugada. Y la lectura del fallo definitivo y la entrega de premios cerrarán una de las noches más esperadas del Carnaval de Cádiz cuyos finalistas son estos que te dejamos ordenados por especialidad (más adelante te ofrecemos el orden de actuación):

Cuartetos:

Crónica de una muerte más que anunciada

Los Latin King (de la calle Pasquín)

¡Que no vengan!

Chirigotas:

Una chirigota en teoría

Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)

Los que fueron a coger papas

Ssshhhhh!!!

Comparsas:

El patriota

Los humanos

DSAS3

Los invisibles

Coros:

El sindicato

ADN

Las mil maravillas

La esencia

Dónde ver la final del COAC 2026

Quienes no tengan entrada para el Falla podrán seguir la final en directo a través de varias plataformas oficiales. En televisión, la retransmisión correrá a cargo de Onda Cádiz TV, que ofrece la señal íntegra del concurso desde el inicio de la sesión. Además, también puedes verla en Canal Sur Televisión

Por internet, la señal podrá seguirse en streaming a través de los canales digitales oficiales de Onda Cádiz y la plataforma Canal Sur Más. Si la sigues por radio tienes Onda Cádiz Radio en el 92.8, así como Canal Sur Radio en el 96.2, Cadena SER Cádiz en el 90, Onda Cero Cádiz en el 101.4 y la Cadena COPE Cádiz en el 102.0.

View this post on Instagram A post shared by Carnaval de Cádiz (@coac.2026)

Orden de actuación de la final del COAC 2026

Durante todo el concurso, el orden de las actuaciones de las agrupaciones en cada fase, se ha dado a conocer nada más acabar las sesiones y cuando se anunciaba el nombre de los ganadores de cada fase. En el caso de la final ha sido distinto. Primero se supo las agrupaciones que pasaban de semifinales y tuvimos luego que esperar unas horas para saber en qué orden iban a actuar esta noche.

De este modo, ya vimos antes las agrupaciones finalistas ordenadas según la especialidad y ahora te ofrecemos el listado en función del orden de actuación que van a tener esta noche. En cuanto a los nombres de los ganadores, no se sabrán hasta altas horas de la madrugada cuando el jurado de a conocer el resultado final de las votaciones.

Este es el orden de actuación de la final del COAC 2026: