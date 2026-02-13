Tamara Gorro rompe su silencio tras conocerse su relación con Cayetano Rivera: «Estaba sobrepasada»

La vida de Tamara Gorro se ha convertido en noticia tras la difusión de informaciones que apuntan a un posible vínculo sentimental con Cayetano Rivera. Los datos que manejamos sugieren que ambos habrían iniciado una relación meses después de la ruptura del torero con la presentadora portuguesa María Cerqueira, ocurrida en mayo de 2025. Horas después de hacerse público todo esto, la propia Tamaradecidió pronunciarse para aclarar su postura ante el revuelo generado.

El supuesto romance ha salido a la luz tras ser vistos en el aeropuerto antes de viajar a Dubái junto a un grupo de amigos. Este desplazamiento, interpretado como una escapada romántica, alimentó las especulaciones sobre una posible nueva etapa sentimental para ambos.

Ante la repercusión mediática, Tamara Gorro contactó directamente con la periodista Lorena Vázquez, colaboradora del programa Espejo Público, para ofrecer su versión. Según relató la comunicadora en directo, la influencer se mostró desbordada por la situación tras descubrir la magnitud de la noticia.

Vázquez explicó que Gorro le confesó que «estaba sobrepasada» después de encontrar «más de 400 mensajes» en su teléfono al encenderlo. La creadora de contenido, sorprendida por la dimensión del asunto, no esperaba que una información de este tipo trascendiera públicamente ni que generara tal volumen de reacciones.

Tamara Gorro no quiere confirmarlo

Durante la conversación con Espejo Público, Tamara Gorro optó por no confirmar ni desmentir su supuesta relación con Cayetano Rivera. Sin embargo, sí quiso dejar claro su desconcierto ante las insinuaciones que la señalan como la persona que habría filtrado la noticia a la prensa.

Según trasladó Lorena Vázquez, la empresaria considera injusto que se la apunte como posible origen de la información. Este matiz añade un nuevo elemento a la polémica, al evidenciar la tensión que puede generar la exposición mediática cuando se trata de aspectos privados.

El debate sobre la naturaleza del vínculo se amplificó con la intervención de Cristóbal Soria, amigo del torero, quien restó peso a la idea de una relación formal. En el mismo programa, Soria subrayó que no hablaría de «pareja» y describió la situación como una etapa de libertad personal para Rivera tras su ruptura sentimental.

Según su versión, ambos mantendrían una relación cercana sin etiquetas, enmarcada en un contexto de amistad y afinidad. El comentario, aunque sin entrar en detalles, refuerza la idea de que el torero atraviesa un periodo de transición emocional en el que no busca compromisos formales.

Tamara Gorro está «ilusionada»

El programa Fiesta aportó otro matiz al asegurar que Tamara Gorro estaría «ilusionada» y dejándose llevar después de un largo periodo centrada en su familia y su trabajo. Desde su separación definitiva en 2022 del ex futbolista Ezequiel Garay, con quien compartió doce años de relación y dos hijos en común, no se le había conocido públicamente ninguna pareja.

Este contexto explicaría que la influencer afronte con cautela cualquier nueva relación, priorizando la estabilidad personal y el bienestar de su entorno familiar. Las informaciones que apuntan a un viaje compartido con Rivera y amigos cercanos sugieren, en cualquier caso, una relación basada en la confianza y la discreción.

Cayetano Rivera guarda silencio

Por el momento, Cayetano Rivera no se ha pronunciado públicamente sobre los rumores. Fiel a su carácter reservado en lo relativo a su vida sentimental, el torero ha mantenido silencio, lo que contribuye a alimentar la incertidumbre sobre la naturaleza real de su vínculo con Tamara.

Su entorno insiste en que atraviesa una etapa como «alma libre» tras su última ruptura, una expresión que apunta a una situación personal abierta y sin compromisos formales. Esta postura coincide con la cautela mostrada por la colaboradora, que ha evitado confirmar cualquier relación.

El caso refleja la rapidez con la que una información sobre la vida privada de figuras públicas puede expandirse y generar interpretaciones diversas. Entre rumores, desmentidos parciales y silencios estratégicos, la supuesta relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera permanece en un terreno ambiguo.

Mientras tanto, Tamara ha querido dejar claro que se siente abrumada por la exposición y que no esperaba verse envuelta en una polémica de estas dimensiones. En un contexto donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa, su reacción evidencia el impacto emocional que puede tener la presión mediática.

A la espera de nuevos pronunciamientos, la situación sigue abierta y su evolución dependerá, en gran medida, de la voluntad de los protagonistas de aclarar o mantener en la intimidad un capítulo que, por ahora, se mueve entre la especulación y la prudencia. De momento, solo podemos esperar y en OKDIARIO estaremos pendientes de los próximos movimientos.