Fernando Alonso no esconde el desastre de Aston Martin: «Vamos lentos y empezamos con el pie izquierdo»

Fernando Alonso no pone paños calientes al desastre de Aston Martin en los test de pretemporada de Fórmula 1 y no oculta los malos presagios que se vienen para principio de temporada. «No estamos en la posición que queríamos, empezamos con el pie izquierdo», ha dicho el piloto español.

Alonso ha analizado que ya no estar en Barcelona la semana pasada, en los primeros test, supuso un problema, porque «nos perdimos los días de rodaje previos». «Empezamos con el pie izquierdo, ya que perdernos Barcelona fue un gran problema, porque no sólo nos perdimos el test de Barcelona, sino también los días de rodaje previos. Algunos pilotos rodaron el coche el 9 de enero, así que llevan un mes analizando datos y resolviendo problemas», ha explicado Fernando.

«Este sensor aquí, esa temperatura allá, ya sabes, lo que sea. No corrimos en Barcelona, no tuvimos ningún día de rodaje antes de Barcelona ni antes de aquí, y ahora para nosotros es realmente la primera prueba aquí en Bahréin», ha añadido Fernando Alonso, contrariado por cómo marcha el Aston Martin, que es realmente mal. «Así que estamos encontrando pequeños problemas aquí y allá en cada tanda y esto está afectando un poco al programa», ha continuado.

Fernando Alonso ha analizado estos días de test en Bahréin: «Cuando no se rueda limpio, tanda tras tanda, no se está avanzando realmente en la configuración. Si tenemos un programa de pruebas con tres rigideces diferentes en la suspensión, hacemos una tanda y de repente aparece algo en los datos, tenemos que revisar o cambiar el sensor, volvemos a intentarlo, pero es una hora después, así que la pista es diferente».

«Nosotros también estamos encontrando limitaciones para optimizar el rendimiento porque no rodamos de forma continua. Quizás los otros equipos tuvieron estas dificultades en los días de rodaje o en Barcelona los primeros días, y nosotros, por desgracia, las estamos encontrando ahora», ha continuado Fernando Alonso.

El asturiano ha querido ser claro. «No seremos los más rápidos en Melbourne. Empezamos lentos y con el pie izquierdo», ha dicho en referencia a la primera prueba del próximo Mundial, que será el GP de Australia.

Alonso confía en Aston Martin

Eso sí, Fernando Alonso confía en el futuro de Aston Martin: «Sí, especialmente (creo) en el chasis. La unidad de potencia es un poco más difícil porque aún no entendemos bien el reglamento y lo que se necesita, pero en cuanto al chasis, no hay duda al respecto. Después de más de 30 años con Adrian Newey dominando el deporte, no es que se le vaya a olvidar todo en un año. No sé dónde estamos ahora en cuanto a chasis y nivel de agarre, pero aunque no estemos al 100% ahora, lo estaremos pronto porque solucionaremos cualquier problema», ha explicado.

El piloto español ha destacado que «los equipos punteros siempre tendrán cierta ventaja porque están corriendo, su sistema es fluido, siempre están a pleno rendimiento, y los equipos pequeños necesitan crecer paso a paso» y confía en el nuevo reglamento, que «siempre ofrece la oportunidad de dar una sorpresa». «No sé quién va a ser la sorpresa, pero creo que algunos de los equipos punteros, quizás uno no sea tan rápido como pensamos, y algunos de los equipos de media parrilla serán un poco más rápidos de lo que pensamos, pero no estoy seguro de quién será esa sorpresa», ha especificado.