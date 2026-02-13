El «nuevo amor» de Topuria es familia de María Pombo y no lo sospechabas: «Lo llevan con discreción»

El nombre de Ilia Topuria vuelve a ocupar titulares, esta vez lejos del octógono y en el terreno de su vida personal. El luchador habría iniciado una relación sentimental con Blanca Pombo, según una información difundida en televisión que ha generado un intenso debate mediático. Sin embargo, las versiones contradictorias entre fuentes, colaboradores y los propios implicados han convertido la supuesta historia en un enigma marcado por la discreción, las negativas y las dudas.

El origen de los rumores se sitúa en el programa El tiempo justo de Telecinco, donde el colaborador Kike Quintana aseguró que el campeón de artes marciales mixtas estaría comenzando un noviazgo con una integrante de una de las familias más influyentes del ecosistema digital español: los Pombo. Según su investigación, la mujer en cuestión sería Blanca Pombo, prima de la conocida empresaria María Pombo.

Una relación discreta

Kike Quintana sostiene que la relación se estaría llevando «con mucha discreción», aunque defendió la solidez de sus fuentes. Sus palabras se produjeron en el espacio presentado por Joaquín Prat, donde la información fue expuesta como una exclusiva que apuntaba a un vínculo sentimental aún incipiente pero con visos de consolidarse. La revelación despertó una inmediata reacción entre los colaboradores del programa y en otros espacios televisivos.

Frente a esta versión, el copresentador César Muñoz trasladó en el mismo programa la postura del entorno del deportista, que niega rotundamente cualquier relación con Blanca Pombo. Según estas fuentes, Topuria no estaría conociendo a la creadora de contenido.

Pese a estas declaraciones, Quintana reafirmó su información y sostuvo que confía plenamente en sus fuentes. La contradicción entre ambas posturas alimentó aún más la polémica, al presentar dos relatos completamente opuestos sobre la vida privada del luchador.

Los rumores son contundentes

Quintana ha explicado además que, siempre según su investigación, Topuria habría pasado varios fines de semana en casa de Blanca Pombo y que ambos tendrían «planes en común» que, con el tiempo, dejarían de ser un secreto. De acuerdo con esta versión, la relación se iría normalizando progresivamente hasta hacerse visible en público.

Estas afirmaciones fueron reforzadas en el programa por la colaboradora Marta López, quien señaló que otras fuentes le habían trasladado que la influencer no pretendía hacer pública la relación. Según López, Blanca Pombo habría salido recientemente de una ruptura sentimental y no estaría interesada en iniciar un vínculo formal en este momento, lo que explicaría la supuesta discreción.

La información está muy bien atada, incluso Kike ha emitido un comunicado recalcando que, si no lo hubiese tenido todo claro, no habría compartido sus datos.

La reacción de Blanca Pombo

La propia Blanca Pombo decidió romper su silencio a través del periodista Javier Hoyos, presentador en TVE, para desmentir categóricamente los rumores. Según trasladó el comunicador, la influencer asegura que no conoce a Ilia Topuria, que nunca han coincidido en persona y que, por tanto, no existe ninguna relación entre ellos.

El periodista explicó que la joven se mostró sorprendida por la repercusión del asunto y negó cualquier contacto con el deportista. Incluso planteó, en tono distendido, la posibilidad de que se hubiera producido una confusión de identidad dentro del mediático clan.

Blanca Pombo es conocida por su parentesco con María Pombo, aunque ambas mantienen trayectorias y perfiles públicos diferentes. Son primas, pero han reconocido en distintas ocasiones que no mantienen una relación cercana en la actualidad. La modelo ha abordado el tema en contadas ocasiones, dejando claro que no se siente cómoda ofreciendo explicaciones sobre su vida privada.

El interés mediático en torno a este supuesto romance se explica, en parte, por el peso que la familia Pombo tiene en el universo digital. Su presencia constante en redes sociales y colaboraciones comerciales las ha convertido en una referencia del sector, lo que amplifica cualquier noticia relacionada con su entorno personal.

Hay mucha expectación

El caso ilustra cómo la combinación de fama deportiva y notoriedad digital puede generar narrativas mediáticas difíciles de verificar. Mientras algunos colaboradores sostienen que existe una relación incipiente, tanto el entorno del luchador como la propia Blanca lo niegan de forma tajante, dejando el asunto en un terreno ambiguo.

A falta de confirmaciones oficiales, el supuesto romance entre Ilia Topuria y Blanca Pombo permanece en el ámbito de los rumores. Lo que sí parece claro es que, en una era dominada por las redes sociales y la inmediatez, la línea entre la información y la especulación sigue siendo tan frágil como atractiva para el público.