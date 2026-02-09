El pasado viernes 6 de febrero, Kike Quintana -el sobrino de Ana Rosa-, desveló en El tiempo justo, que Ilia Topuria había encontrado de nuevo el amor tras su sonada ruptura con Giorgina Uzcategui. El colaborador televisivo apuntó en exclusiva que el boxeador había comenzado una relación sentimental con Blanca, la prima de la influencer María Pombo. Un idilio por ahora secreto y que pronto iban a hacer público. Tras los rumores, Omar Montes -íntimo amigo del campeón mundial de peso pluma- se ha pronunciado sobre el posible affaire de la creadora de contenidos y el luchador de artes marciales mixto.

Omar Montes se pronuncia sobre la posible relación de Topuria y Blanca Pombo

Hace solo unos días, Kike Quintana revolucionó el plató del programa vespertino semanal de Telecinco con la noticia de la posible relación de Topuria y la prima de una de las influencers más conocidas del país. «Ellos lo llevan con mucha discreción, pero lo sé de buena tinta. Me fío de mis fuentes. Han pasado varios fines de semana juntos y hacen planes en común, por lo que dejará de ser un secreto poco a poco y se va a ir normalizando. Van a ir juntos a sitios públicos. Es una información de una fuente que evidentemente no puedo revelar, a mí me llega una información, evidentemente yo ya cuento con que es algo bastante random», comentó.

Ilia Topuria en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Horas después, era Javier Hoyos -presentador de TVE-, el que a través de redes sociales comentó que había podido hablar con Pombo, que negaba la mayor y aseguraba que no conocía en persona al boxeador: «Kike Quintana le había llegado una información y es que Blanca Pombo e Ilia Topuria se estarían conociendo, que él se estaba apoyando mucho en ella, que estarían a punto de hacer oficial este romance y que les íbamos a empezar a ver juntos. He hablado con Blanca y me dice que está flipando con todo esto, que no ha coincidido con Ilia en la vida, que no le conoce y que evidentemente no tiene una relación con él. Así que no sé, ¿qué ha pasado aquí? Igual se ha confundido de Pombo Kike Quintana».

El último en pronunciarse ha sido Omar Montes, íntimo amigo de Topuria, que en un primer momento, tras encontrarse con los micrófonos de Gtres, ha preferido no pronunciarse sobre el boxeador -a colación del acuerdo que ha llegado con Giorgina Uzcategui-: «La verdad que no me gusta hablar de cosas que no son mías. Solo te puedo decir que Ilia está entrenando muy bien que tiene una pelea ahora fuerte y que va a ganar porque es un campeón. Todo el que conoce a Ilia sabe que tiene un gran corazón y sabe la clase de persona que es. Con eso ya te lo digo todo».

Blanca Pombo posando. (Foto: Gtres)

Sobre el idilio de Topuria con Blanca Pombo, el ex de Isa Pantoja ha sido tajante y, además, por sus palabras, parece desconocer que su amigo tenga un posible romance con la influencer: «Yo no tengo ni idea. Yo no sé quién es, no tengo ni idea».