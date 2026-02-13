Turner Construction Company, filial de ACS, ha vuelto a ser seleccionada por Meta como uno de los contratistas para el campus de centro de datos de 10.000 millones de dólares (alrededor de 8.440 millones de euros) en Lebanon, Indiana (EEUU), según ha anunciado en un comunicado. El proyecto ya ha comenzado, lo que supone un hito importante en la continua expansión de la infraestructura digital avanzada de Meta.

El campus de última generación tendrá una superficie aproximada de 370.000 metros cuadrados y ofrecerá una capacidad de 1 gigavatio (GW) para dar soporte al negocio principal de Meta, así como a la inteligencia artificial (IA).

A medida que avanza la IA y sigue creciendo la demanda de computación de alto rendimiento, los campus a escala de gigavatios como este desempeñarán un papel fundamental en el soporte de la infraestructura digital de próxima generación.

La empresa espera que, en el momento punta de la construcción, el proyecto genere más de 4.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. Una vez en funcionamiento, el campus creará aproximadamente 300 puestos de trabajo operativos, lo que representa una importante inversión a largo plazo en la comunidad de Lebanon y en el estado de Indiana.

El centro de datos de Turner

Meta pagará el coste total de la energía utilizada por el centro de datos para garantizar que los residentes no se vean afectados negativamente. En consonancia con los compromisos de Meta en materia de energía y sostenibilidad, el 100% del consumo energético de las instalaciones se cubrirá con energía limpia y renovable.

El data center se construirá para obtener la certificación LEED Gold y utilizará un sistema de refrigeración líquida de circuito cerrado y bajo consumo de agua que recircula el agua.

«La escala del data center de Lebanon refleja la creciente demanda de infraestructura de alto rendimiento», afirmó Ben Kaplan, Managing Director de Turner Construction Company.

«Estamos deseando trabajar junto a Meta y aplicar nuestros servicios integrados y nuestra amplia experiencia en misiones críticas para entregar este data center de forma segura, sostenible y eficiente, al tiempo que apoyamos el crecimiento a largo plazo de la comunidad de Lebanon», ha sentenciado.