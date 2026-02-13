El infierno de una mujer desaparecida hace 2 años en Murcia: secuestrada, apalizada salvajemente y violada

Denunciaron su desaparición en abril de 2024 y dos años después logró escapar de su infierno, caminar kilómetros y pedir auxilio: una mujer de origen magrebí ha conseguido huir de una casa en mitad de la huerta, en Murcia, tras 22 meses secuestrada, un caso por el que han sido detenidas tres personas.

Cuando a Salma se le perdió la pista, las autoridades barajaron también la posibilidad de que la mujer hubiera desaparecido por voluntad propia. Sin embargo, se encontraba en una casa de la pedanía de San José de la Vega, donde su pareja sentimental la tenía retenida, atada, sometida a agresiones sexuales, vejaciones y palizas, hasta el punto de perder la visión de un ojo.

Salma, de 38 años, estaba registrada en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. El pasado martes, mientras el secuestrador dormía, logró salir de la vivienda por la ventana, saltó la valla que rodeaba la casa y echó a correr. Caminó cuatro kilómetros, pese a su debilidad física, en dirección a la casa de su ex pareja, una de las pocas personas con las que cuenta en Murcia. La víctima, de origen magrebí, sólo tiene un familiar en España, su hermano, que vive en Cataluña.

El hombre al que pidió auxilio -con el que no tenía contacto desde hace años- llevó a la mujer al centro de salud y, tras recibir atención allí, al hospital Reina Sofía. En el último, los sanitarios comprobaron su estado y avisaron a la Policía: presentaba heridas por todo el cuerpo y hematomas que evidenciaban haber sufrido brutales agresiones, tanto físicas como sexuales, y navajazos. Incluso llegó a perder la visión de un ojo y tenía una brecha en la cabeza.

El agresor -español de unos 50 años detenido junto a dos vecinos que conocían los hechos y nunca denunciaron- tiene antecedentes por violencia de género y su nombre estaba registrado en el Sistema VioGén. Durante el registro de la vivienda en la que se produjeron los hechos, se encontraron estupefacientes, armas y útiles para amordazar e inmovilizar a su víctima.

Los tres arrestados pasan ahora a disposición judicial. El secuestrador lo hace como presunto autor de un delito de detención ilegal, agresión sexual y violencia de género, mientras que los vecinos lo hacen como presuntos encubridores. La víctima se encuentra en una casa de acogida de la Región de Murcia.