Un soltero de ‘First Dates’ tiene una aparatosa caída al conocer a su cita: «Siempre fui torpe»

El mes de noviembre hace frente a su segunda semana y en Cuatro lo reciben de la mano de nuevas entregas de uno de sus espacios más exitosos: First Dates. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. De esta manera, el pasado martes, 11 de noviembre, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Natalia, una soltera de 29 años que llegó al espacio con las ideas muy claras. «Que sea buena persona y poco dramático. Lo único que no soporto en una relación es la monotonía. No me imagina con 800 años llevando una vida monótona», dijo en su presentación.

Teniendo en cuenta su solicitud, la organización le presentó a Anxo, un soltero de 28 años que quiso impresionar a su cita con su llegada. Con varias acrobacias, el joven quiso tener una primera entrada impactante, pero el resultado no fue el que él esperaba. De un momento a otro, el participante perdió el equilibrio y cayó al suelo. «Me he quedado en shock», exclamó ella. «Los nervios me han jugado una mala pasada», comentó él. «¿No te has hecho daño?», le preguntó el presentador, Carlos Sobera. Y es que, el comunicador no dudó en llevarse las manos a la cabeza al verlo caer.

Anxo se cae al realizar una acrobacia en ‘First Dates’

«Los nervios, me han jugado una mala pasada», comentó el participante. «Siempre fui torpe, pero ahora lo he profesionalizado», le dijo al presentador. Eso sí, lo que nadie imaginó fue la confesión del comensal. Anxo le contó que era especialista de cine y que su caída había sido para impresionar a su cita. «No sabía qué hacer para que te quedaras con algo distinto», le dijo. «Me la ha colado», indicó la participante. Tras ello, ambos se trasladaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

De esta manera, entre tema y tema, ambos descubrieron su pasión en común por los planes al aire libre. «Lo que más me apasiona es ir los sábados al mercadillo para comprar fruta. Voy con mi carrito», le dijo él. Respecto al amor, Natalia le contó que no había tenido mucha suerte. «Soy muy activa y creo que me he confundido en buscar relaciones muy tranquilas», declaró. «Yo soy bastante activo», le respondió él. «Prefiero una persona como él a que sea una ameba», aseveró ella.

Natalia se sincera en ‘First Dates’ sobre su enfermedad

La complicidad entre la pareja de solteros fue notoria. De hecho, iba en aumento conforme avanzaba la cita. Por ello, Natalia se sinceró con él. «En 2018 me diagnosticaron esclerosis múltiple. Cuando me dieron la noticia, fue horrible, pero solo durante un día o dos. A partir de ahí, supe que tenía que seguir para adelante», le explicó. «Si yo tuviera su enfermedad, sería bastante más negativo. Ojalá tener su actitud», confesó él en uno de los totales.

Minutos después, los jóvenes pasaron hasta el reservado de First Dates para tener un poco más de intimidad. Una velada bastante agradable que concluyó con un mutuo «sí» a querer seguir conociéndose en una segunda cita. Por lo tanto, una nueva victoria para el equipo de Cuatro.