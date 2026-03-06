Los podólogos lo avalan: Decathlon tiene las mejores zapatillas para caminar, son impermeables y están al 20%

Caminar es una de las actividades físicas más recomendadas por los especialistas para mantenerse activo sin someter al cuerpo a un esfuerzo excesivo. Sin embargo, los podólogos recuerdan que para hacerlo de forma cómoda y segura es fundamental elegir un buen calzado. Unas zapatillas adecuadas ayudan a reducir el impacto en cada pisada, protegen las articulaciones y evitan molestias en los pies tras varios kilómetros. Muchos expertos destacan modelos de senderismo que además de ser resistentes, estén diseñados para caminar durante horas, como es el caso de las Quechua MH100 de Decathlon, que además cuestan menos de 40 euros.

Estas zapatillas de trekking se han convertido en una de las opciones más populares de la marca para los que disfrutan de caminar por el campo, hacer rutas sencillas o simplemente dar largos paseos. Su diseño está pensado para ofrecer comodidad desde el primer momento, algo que valoran especialmente quienes pasan mucho tiempo de pie o recorren varios kilómetros al día. Uno de los elementos más importantes es la amortiguación de la suela, que ayuda a suavizar el impacto de cada paso y hace que la caminata resulte más agradable incluso en terrenos duros.

Otro punto que suele destacar entre los usuarios es el agarre de la suela. Las Quechua MH100 incorporan tacos que permiten caminar con mayor seguridad sobre caminos de tierra, senderos o superficies algo irregulares. Esto resulta especialmente útil para quienes salen a la montaña los fines de semana o recorren rutas naturales donde el terreno cambia con frecuencia. Además, la puntera está reforzada para proteger los dedos frente a posibles golpes con piedras o raíces, algo bastante habitual cuando se camina por senderos.

Las zapatillas perfectas de Decathlon

La impermeabilidad es otro de los aspectos que más interés despierta en este modelo. Gracias a su membrana resistente al agua, las zapatillas ayudan a mantener los pies secos durante bastante tiempo incluso si aparece la lluvia o si el suelo está húmedo. Para aquellos que suelen caminar en otoño o invierno, esta característica puede marcar la diferencia entre disfrutar del paseo o terminar con los pies mojados. También contribuye a evitar rozaduras que a veces aparecen cuando el calzado se humedece. A todo esto se suma un peso relativamente ligero que facilita caminar durante horas sin notar demasiado cansancio en los pies, detalle especialmente importante en rutas largas.

Pero el factor clave es sin duda su precio. Este modelo cuesta ahora 39,99 euros en tiendas físicas y en la página web de Decathlon, por lo que se sitúa además en un rango bastante asequible dentro del calzado de senderismo. Por eso, para los que buscan unas zapatillas cómodas, resistentes al agua y adecuadas para caminar durante horas, se han convertido en una de las propuestas más interesantes del catálogo de la cadena deportiva francesa. Una opción que combina comodidad y protección para disfrutar de los paseos sin preocuparse demasiado por el terreno o el clima. Por si fuera poco, acumulan miles de valoraciones positivas en la tienda online de Decathlon, donde mantienen una puntuación media muy alta.