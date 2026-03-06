El ancestro identificado hasta ahora más antiguo es el animal que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años y conquistó América. La realidad es que vivimos en un mundo en el que cada detalle cuenta y puede convertirse en un acontecimiento que realmente puede ser esencial en estos días. Tocará estar preparados para conseguir una serie de procesos que pueden acabar siendo claves de entender.

El fin de los dinosaurios es un momento clave que nos permitirá sabe rel inicio de toda la humanidad. Sin el final de estos grandes predadores, la evolución del ser humano, no se hubiera producido de la manera que lo ha hecho.

El ancestro más antiguo identificado hasta ahora

Retroceder hasta millones de años atrás en el tiempo, no es fácil.

Es hora de saber qué nos estará esperando a la hora de conectar de nuevo con algunos detalles que acabarán marcando una diferencia significativa. Un cambio de ciclo que acabará siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos en mente.

Tendremos que poner sobre la mesa algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede convertirse en algo excepcional. Un descubrimiento que nos hace recordar el cataclismo que acabó dando lugar a algunos cambios que pueden ser esenciales. Este ancestro puede darnos un ejemplo de la evolución que hemos sufrido.

El ser humano ha podido llegar hasta el día de hoy después de un esfuerzo enorme para conseguir apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Sobrevivió a la extinción de los dinosaurios y conquistó América

Un mamífero de poco más de 50 gramos se ha convertido en todo un ejemplo a seguir entre los expertos que no dudan en descubrirnos cómo este animal ha acabado siendo el ancestro más antiguo que tenemos. Ha tenido antes que sobrevivir a una extinción masiva y a cambiar de continente hasta el que ha sido América en la actualidad.

Una evolución que nos traslada a hace millones de años, un camino que no ha sido fácil de trazar por los científicos, pero ahora parece que todo encaja a la perfección. Mundo prehistórico nos explica un poco más sobre este género que ha conseguido sobrevivir millones de años después del cataclismo que acabó con los dinosaurios: «Purgatorius es un género extinto de mamíferos placentarios que vivió desde el Cretáceo Superior hasta el Paleoceno Inferior, hace aproximadamente 65 millones de años. Este mamífero fósil es el ejemplo de protoprimate más antiguo, pero su posición taxónomica es incierta. Se ha argumentado que Purgatorius fue un ancestro de los primates y también de los Plesiadapiformes (un orden de mamíferos extintos). Inicialmente se describió a partir de un diente como proveniente del límite Cretácico-Paleoceno, pero ante el hallazgo de nuevos especímenes se revaluó su procedencia al Paleoceno Inferior. Purgatorius tenía el tamaño de una rata pequeña,entre 10 y 20 cm. Solo el remanente de dientes y mandíbulas han sido encontradas; estas estructuras no difieren demasiado de las que se esperaría encontrar en un ancestro común de todos los mamíferos placentarios, presumiblemente un insectívoro. Los dientes del Purgatorius presentan algunos rasgos que son característicos tanto de los plesiadapiformes, como de los verdaderos primates. Su diseño sugiere que comía no solo insectos, sino también algún tipo de material blando de origen vegetal, probablemente frutas. Reconstrucciones a menudo muestran al Purgatorius, escurriéndose bajo los pies de dinosaurios del Cretácico Superior como Tyrannosaurus y Triceratops. Actualmente una especie, Purgatorius ceratops, fue llamado así pensando en esta idea. Sin embargo casi todos los fósiles de Purgatorius provienen de principios del Paleoceno en Norteamérica. Solo un pequeño diente ha sido encontrado junto con los restos de dinosaurios, pudiendo ser este diente una contaminación de rocas del Paleoceno, que han sido mezcladas por error con material provenientes del Cretácico, cuando fueron cribados los sedimentos».

Siguiendo con la misma explicación: «Aun si no fue realizada una mezcla durante la recolección, es posible que algo similar ocurriera hace cerca de 65 millones de años. Los depósitos en los cuales fue originado el único diente de Purgatorius, fueron probablemente arrastrado, durante los inicios del Paleoceno por un río, sembrándolo profundamente, dentro de los sedimentos del Cretácico, mezclando los restos recientes de mamíferos del Paleoceno con fósiles más antiguos, tales como dientes de dinosaurios».