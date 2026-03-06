Marc Giró, tras la polémica de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: «¿Tendremos problemas con los invitados?»

El pasado jueves 5 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Marc Giró llegó al plató para presentar Cara al show, su nuevo programa en laSexta. En su debut en el programa presentado por Pablo Motos, el catalán no tuvo reparos a la hora de hablar de su nuevo proyecto en televisión. «Hay gente a la que no le ha importado, pero luego hay gente que me dice ‘¡pero cómo dejas Televisión Española!’», explicó Marc Giró en El Hormiguero. Es más, desde que anunció su incorporación al grupo, ha escuchado en muchas ocasiones lo siguiente: «Me dicen: ‘En Atresmedia son todo fachas’». Fue entonces cuando añadió: «Habrá alguno, incluso aquí, ¡pero todos yo diría que no! No me he encontrado todavía ninguno (…) ¡Tengo una ilusión por encontrarme al famoso facha de El Hormiguero!», expresó.

Después de defender a Jorge Javier Vázquez tras las bromas de Los Morancos en la entrega anterior, y tras aplaudir a Pablo Motos porque «ya empiezas a parar estas cosas», Marc Giró quiso hacer de las suyas. Fue entonces cuando quiso que el presentador de El Hormiguero le preguntase por el Presidente del Gobierno: «¡Yo he venido aquí a defender a Pedro Sánchez!». Lejos de que todo quede ahí, el catalán aprovechó su paso por El Hormiguero para hacer mención a la polémica entre este programa y La Revuelta. Es importante recordar que, a finales de noviembre de 2024, David Broncano estalló después de que El Hormiguero supuestamente frustrase la participación del piloto Jorge Martín en el programa que se graba en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Todo ocurrió cuando Marc Giró dio detalles de Cara al show, su nuevo programa en laSexta: «Yo creo que esto va a ser como después de Semana Santa y va a ser bastante lo que yo puedo hacer», quiso adelantar. Acto seguido, quiso añadir algo más para aclarar todas las dudas al respecto: «No va a ser un concurso, va a ser un late night».

En cuanto al título del programa, aseguró que tiene una intención muy concreta y que fue idea de Santi Villas, su marido y director del formato. «Conecta con una tradición muy internacional de apropiarse de términos fascistas», explicó. Fue en mitad de la charla cuando Marc Giró descolocó por completo a Pablo Motos al hacer referencia a esa polémica entre El Hormiguero y La Revuelta.

«¿Tendremos problemas con los invitados?», preguntó. Acto seguido, fue mucho más allá: «Primero vienen a tu programa, después van con David y luego ya el resto nos apañamos». Fue entonces cuando Pablo Motos decidió seguirle el juego: «Mientras vengan a mi programa primero, no va a haber ningún problema», respondió, entre risas. «¡Nos consta!», alcanzó a decir el último invitado de la semana.