Quién es Pablo Puyol: su edad, su pareja, de dónde es y por qué decidió ser vegetariano

Pablo Puyol, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los rostros populares de la televisión en nuestro país, especialmente desde los años 2000. A pesar de que muchas son las personas que le recuerdan por un personaje concreto, lo cierto es que su carrera ha ido muchísimo más allá de aquel éxito inicial, puesto que ha desarrollado una amplia carrera como actor, pero también ha tenido grandes oportunidades como cantante. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional de Pablo Puyol, sin dejar de lado diversos datos personales como son su edad, su pareja actual y de dónde es, entre otras tantas cuestiones.

La trayectoria profesional de Pablo Puyol

Nacido en diciembre de 1975 en Málaga, desde muy temprana edad mostró interés en el mundo de la interpretación, pero también en el de la danza y la música. Es por eso que no tardó en comenzar a formarse en estas disciplinas, mucho antes de dar el salto al gran público. Y es que la oportunidad que le cambió la vida le llegó en 2002, cuando fue escogido para interpretar a Pedro en la serie juvenil Un paso adelante.

Esta ficción, que estaba ambientada en una escuela de artes escénicas, acabó siendo todo un fenómeno televisivo. Esto hizo posible que varios de sus protagonistas alcanzasen el estrellato. Lejos de que todo quede ahí, debido al gran éxito de esta serie, también se creó un proyecto musical, como es el grupo UPA Dance, formado por los protagonistas de la ficción.

Esta banda llegó a vender miles de discos, pero también realizó diversas giras internacionales. Una oportunidad que hizo que la proyección mediática de Pablo Puyol aumentase a un ritmo verdaderamente vertiginoso. Tras el final de este proyecto, el malagueño trató de diversificar su carrera y apostar, especialmente, por el teatro musical. Es por eso que participó en grandes producciones como es Grease, el musical o, incluso, A Chorus Line. Así pues, con el paso del tiempo, Puyol se ha convertido en toda una figura del panorama cultural de nuestro país, especialmente vinculado al espectáculo en vivo.

Su vida personal

A pesar de haber tenido una exitosa carrera, el malagueño siempre se ha mostrado muy discreto a la hora de hablar de su vida privada. En el terreno sentimental, mantiene una relación con Beatriz Mur, reconocida actriz, coreógrafa y bailarina, con quien comparte grandes pasiones como son la danza y el teatro musical. De hecho, fue precisamente en este ámbito profesional donde se conocieron y surgió su historia de amor. Tras tres años de relación, ambos se casaron en julio de 2022 en Málaga.

Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que Pablo Puyol confesó públicamente su decisión de adoptar una alimentación vegana. Él mismo reconoció que este cambio de dieta es «por convicción propia». De hecho, rechazó participar en MasterChef porque no estaba dispuesto a cocinar animales.

Así pues, su búsqueda de un estilo saludable y activo no solamente se puede apreciar en su alimentación, sino en que practica de forma habitual deporte, mucho más allá del baile. Algo verdaderamente esencial en su profesión, puesto que tiene que contar con la energía más que suficiente para afrontar espectáculos exigentes como en los que trabaja, donde debe cantar, bailar y actuar durante largas funciones.