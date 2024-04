Lewis Hamilton todavía no ha superado el trauma que supuso el desenlace Mundial 2021 de Fórmula 1. El piloto británico sigue convencido de que los comisarios de la FIA le robaron el que hubiera sido su octavo título y que se acabó convirtiendo en el primero de Max Verstappen, vencedor tras un final agónico en Abu Dabi.

“Obviamente me robaron. La historia es conocida (…) Fui a felicitar a Max sin darme cuenta del impacto que eso tendría, pero también era muy consciente de que había un ‘mini yo’ mirando. Este es el momento decisivo de mi vida. Y creo que realmente lo fue. Lo sentí. No sabía cómo se iba a percibir. No lo había visualizado. Pero definitivamente era consciente de esto: en los próximos 50 metros que camino es donde caigo al suelo y muero, o me levanto. Si lo vuelvo a ver, todavía me afecta, pero estoy en paz con eso», rememora Hamilton dos años y medio después de aquella carrera digna de la mente más calenturienta de Hollywood.

Respecto al presente, el inglés asegura que está «entrenando más duro que nunca» para volver a pelear por las victorias con Mercedes antes de llegar el año que viene a Ferrari. «Me siento más preparado físicamente que nunca. Así que estoy muy entusiasmado con el presente, sabiendo que no tiene sentido mirar más allá. Ferrari siempre ha estado ahí arriba para mí, pero este año voy a llevar a Mercedes lo más alto que pueda», garantiza.

«Mi compromiso con el equipo es exactamente el mismo que en años anteriores: quiero matar a todos los demás equipos. Queremos vencerlos. Mi enfoque sigue siendo el mismo, hasta el final. Y no puedo permitir que gran parte de mi mente se distraiga con lo que vendrá después. Realmente no podré aprovechar eso hasta el próximo año”, añade en una entrevista concedida a la revista GQ.

Una vez que cierre su larga y exitosa etapa en Mercedes, Hamilton asegura que tiene muchos planes en mente que van más allá de las carreras de Fórmula 1. «Nunca he empezado un año con la ilusión de que llegue el año siguiente. La gente me pregunta todo el tiempo: ¿Dónde te ves dentro de cinco años? Y nunca he podido mirar tan lejos hacia adelante. Pero ahora estoy en un lugar donde puedo trazar un mapa un poco más adelante. Hay algunas cosas realmente interesantes que sucederán en los próximos dos años. Algunos proyectos realmente divertidos sobre moda que saldrán a la luz a finales de año, una película y, con suerte, un documental a continuación», explica.

«Lo difícil es que quiero hacerlo todo. Soy muy ambicioso. Pero entiendo que no es posible; de hecho, lo retiro porque no creo en las palabras no puedo. Para ser un maestro en algo se necesitan 10.000 horas. Obviamente lo he hecho en las carreras, pero no hay tiempo suficiente para dominar todas estas cosas diferentes», reflexiona.