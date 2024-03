El ambicioso objetivo que se marca Ferrari tras la victoria de Carlos Sainz en Australia

El doblete de Ferrari en Australia con victoria de Carlos Sainz ha desatado el optimismo en la escudería italiana, que ha visto que Red Bull son humanos y también cometen errores. Es por eso que en Maranello se han fijado un nuevo objetivo que es ni más ni menos que ganar el Mundial de Constructores, es decir quedar primeros por delante de los de Milton Keynes que han ganado los dos últimos campeonatos de Constructores y son el equipo más fuerte de la parrilla hoy en día.

En Ferrari no se esperaban este doblete tan temprano, en la tercera carrera, y por méritos propios, lo que les invita a soñar en hacer algo grande en la última temporada de Carlos Sainz con el mono rojo. Los del Cavallino Rampante son conscientes de que Red Bull sigue estando un punto por encima de todos los demás, pero también que ellos están por delante de Mercedes, McLaren y Aston Martin, y por tanto se presentan como el gran oponente de los austríacos.

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, reconoció que no es una locura pensar que pueden ganar el Mundial de Constructores y luchar por el de pilotos, aunque ese se presenta más complicado debido al nivel que muestra Max Verstappen en cada carrera: «Ese es el objetivo. Pero también es luchar por el Campeonato de Pilotos, aunque este año quizá es un poco pronto para eso. Pero ya veremos…». La clave para ello pasa por no cometer errores y aprovechar los pocos que comete Red Bull.

Después de tres carreras disputadas Ferrari es segundo con 93 puntos, a cuatro del líder, Red Bull, que tiene 97. El tercero, McLaren, está algo lejos de estos dos gigantes ya que cuenta con 55 puntos. Vasseur reconoció que el SF-24 es más fácil de pilotar que el del año pasado: «El nuevo coche es más fácil de pilotar. Es más fácil entender su comportamiento: no da sorpresas, desgasta menos los neumáticos y nos permite atacar», dijo.

Ferrari mantiene los pies en el suelo

Pese a que se han disparado las ilusiones en el garaje de Ferrari, los italianos son conscientes de que no todas las carreras serán como la de Albert Park: «No todos los fines de semana serán como en Melbourne. Lo que le pido al equipo es no cometer errores, mejorar paso a paso y mantener la misma determinación», explicó el jefe de la Scuderia. Vasseur cree que si no cometen errores y Sainz y Leclerc aprovechan los pocos errores que pueda cometer Red Bull para restarles puntos y hacerse con el liderato de Constructores.

El de pilotos se antoja más complicado porque Verstappen está intratable, aunque ahora mismo Leclerc está a cuatro puntos del neerlandés y Carlos Sainz a cinco. Pero en Ferrari son bastante optimistas respecto a esta temporada que acaba de empezar. Vasseur aseguró que el SF-24 todavía tiene mucho potencial que sacar ya que aún no han podido sacarle el máximo: «No, es demasiado pronto. La tarea ahora es entender bien el coche y sacarle el máximo partido, porque aún no lo hemos conseguido».