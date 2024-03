La prensa italiana se rinde a Carlos Sainz: «Puede demostrar a Ferrari que se ha equivocado…»

Carlos Sainz cosechó este domingo en Melbourne su tercera victoria en la Fórmula 1. En un ejercicio de esfuerzo, tesón, y coraje, el madrileño se elevó a lo más alto del GP de Australia tras aprovechar el sorprendente abandono de Max Verstappen. Desde Italia, muy fanáticos por la Fórmula 1 y Ferrari, se han rendido en las portadas de los periódicos este lunes 25 de marzo al hombre de moda en el ‘Gran Circo’: «Sainz puede demostrar a Ferrari que se ha equivocado».

«A diferencia de los demás, lo hizo con un ritmo impresionante, ganando en ocasiones hasta un segundo a sus perseguidores: una obra maestra de gestión que puede considerarse una de las claves del triunfo de Melbourne», comenta la Gazzetta dello Sport. «Sólo una carrera fue suficiente para que todos estuvieran de acuerdo. Así, tras el sensacional triunfo en Melbourne , Carlos Sainz se convierte en el hombre más valioso del mercado de pilotos de Fórmula 1», añaden.

Pero el gran debate lo abre Quotidiano Sportivo, donde se pregunta si realmente fue necesario echar a Sainz para fichar a Hamilton. «¿Fue correcto liquidar a Sainz para ir a buscar a Lewis Hamilton, que no gana un Gran Premio desde el remoto 2021…?», se preguntan.

Y es que desde la prensa italiana no se quedan cortos con los elogios hacia Carlos Sainz: «En Melbourne Sainz estuvo simplemente monstruoso. Hasta el final temimos que sufriera un deterioro físico debido a las secuelas de la apendicitis. Pero no: desde el primer hasta el último metro, el español se mostró irresistible».

«Un sueño: en el circuito de Melbourne, un súper Carlos Sainz, de nuevo al volante del equipo rojo tras una operación de apendicitis, cerró un fin de semana espectacular triunfando por delante de su compañero al final de una carrera espectacular», comentan desde Corriere dello Sport.

Un Carlos Sainz imperial

Carlos Sainz mostró su felicidad tras bajarse del monoplaza. El madrileño, pese a ser operado 15 días atrás de apendicitis, mostró una de sus mejores versiones como piloto de Fórmula 1. Y justo cuando Ferrari decidió no renovarle para fichar a Hamilton: «Ha sido una buena carrera, me he sentido bien, algo rígido, especialmente en lo físico, he podido gestionar los neumáticos y todo lo que necesitaba. No ha sido una de las carreras más duras por suerte».

«A veces la vida es genial, lo que pasó del podio a la apendicitis, ahora la victoria. Estoy muy contento. Recomendaría a todos los pilotos quitarse el apéndice», bromeó El Matador. «Ya le he dicho a Lando (Norris): este invierno opérate que creo que ayuda. Ya fuera de bromas, increíble, muy contento. Esto te demuestra que la vida es impredecible. Empecé el año con la no renovación, luego el apendicitis y sin saber si iba a estar aquí y luego llego a Australia y gano. Una victoria que sabe a gloria y además con confianza y dominando que es como me gusta», continuó.

«Me he preparado muy bien. He cambiado mi preparación. Esa forma física te permite pasarte siete o 10 días en cama, volver y competir en la Fórmula 1», zanjó Sainz tras lograr su victoria en Australia.