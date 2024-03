El Ferrari de Carlos Sainz, brillante ganador del Gran Premio de Australia, fue el único coche que la Federación Internacional de Automovilismo inspeccionó después de la carrera de este domingo en Melbourne. La elección del coche se realizó por azar y la inspección se centró en la composición del aceite del motor. La FIA dio el visto bueno a este producto y confirmó oficialmente el triunfo del español.

«Se tomó una muestra de aceite de motor del coche número 55. Las muestras de aceite de motor han sido analizadas mediante espectroscopía FTIR y viscometría. Los resultados de los análisis FTIR demuestran que los aceites analizados eran consistentes con las muestras de aceite de motor de referencia que habían sido aprobadas para su uso por los competidores relevantes antes de la competición», anunció la FIA.

De los 19 coches que tomaron la salida en el Gran Premio de Australia -Williams solo puso un bólido en pista por culpa de un accidente-, el coche de Sainz fue el único que se sometió a este examen, tal y como dictaminó el sorteo celebrado por la FIA en cumplimiento del procedimiento habitual que sigue después de cara carrera.

Tras su formidable actuación en la tercera carrera del año, el piloto español dispone ahora de diez días para recuperar completo de su operación de apendicitis y volver a la carga en el Gran Premio de Japón, que se celebrará el próximo 7 de abril. Sainz lideró el doblete de Ferrari en un día soñado para la marca italiana, que supo rentabilizar a la perfección el sorprendente abandono de Max Verstappen.

Palmarés Carlos Sainz

«Ha sido una buena carrera, me he sentido bien, algo rígido, especialmente en lo físico, he podido gestionar los neumáticos y todo lo que necesitaba. No ha sido una de las carreras más duras por suerte. A veces la vida es genial, lo que pasó del podio a la apendicitis, ahora la victoria… Estoy muy contento. Recomendaría a todos los pilotos quitarse el apéndice», bromeó Sainz después de subir a lo más alto del podio en Melbourne.

La sobresaliente actuación del madrileño en Australia no pasó desapercibida para Red Bull, una de la escudería que tiene su radar encendido con vistas a un posible fichaje para 2025. «Basándonos en una actuación como esa, no se puede descartar ninguna posibilidad. La carrera de hoy la ha ganado un piloto desempleado, por lo que el mercado es razonablemente fluido», dijo Christian Horner acerca de la probabilidad de ofrecer un vínculo al madrileño, que ya sabe lo que es para pilotar con Red Bull.

Lo hizo durante su etapa en Toro Rosso, precisamente junto a Verstappen. En aquella época se convirtió en el único compañero capaz de derrocarle y actualmente volver a compartir garaje con el holandés ya ha dejado de ser una simple opción. «Queremos tener la mejor pareja de pilotos, y a veces hay que mirar fuera», sentenció Horner.