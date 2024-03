Carlos Sainz se lo gana en la pista

Carlos Sainz se ha ganado el pleno derecho a agarrar el volante de un coche ganador. Y lo ha hecho donde mejor sabe, en la pista. Su victoria en la carrera del Gran Premio de Australia fue una exposición de toda sus virtudes. Primero mostró su habilidad, pegándose todo lo que pudo a Max Verstappen tras una salida limpia para adelantarle de forma prodigiosa antes de su abandono. Luego su excelente capacidad para plasmar la estrategia sobre el asfalto y gestionar los neumáticos mientras marcaba el tiempo más rápido vuelta tras vuelta. Y por último con un detalle de puro compañerismo pidiendo a su equipo cruzar la meta junto a Charles Leclerc.

Sí, su equipo es Ferrari, ese que no le ha ofrecido un contrato más allá de 2024 y que se decantó por Lewis Hamilton, un piloto de 39 años para acompañar a Leclerc, cuya renovación se anunció a bombo y platillo. Pero Carlos parece haber dejado todo atrás y centrarse en lo único que le importa ahora mismo, ganarse el mejor asiento posible de cara al año que viene y demostrar que es uno de los mejores pilotos que hay en la parrilla de la Fórmula 1.

De momento no le está yendo mal, pues ha subido el podio en sus dos actuaciones y quién sabe si a día de nos estaríamos refiriendo a él como el líder del Mundial. Duele decirlo, pero con haber quedado tercero, e incluso cuarto en el GP de Arabia Saudí, esa prueba que se perdió por la dichosa operación de apendicitis, el liderato estaría ocupado por Sainz y no por el de siempre, Verstappen.

Y ya que le mencionamos, el holandés se ha convertido en uno de sus potenciales compañeros para la siguiente temporada. Y es que su jefe, Christian Horner, ese con el que no mantiene la mejor relación del mundo en Red Bull, abrió la puerta de par en par al fichaje de Sainz tras su brillante actuación en Melbourne. «La carrera de hoy la ha ganado un piloto desempleado, por lo que el mercado es razonablemente fluido. Queremos tener la mejor pareja de pilotos, y a veces hay que mirar fuera», dijo el británico en declaraciones a The Guardian.

También tuvo tiempo para catalogar a Sainz como su «némesis». Y es que el piloto español es el único que ha sido capaz de vencer en las dos ocasiones que Red Bull ha fallado de las últimas 26 carreras. Por aportar otros datos, en el enfrentamiento con el compañero de Verstappen, Sergio Pérez, que también acaba su vínculo a finales de este curso, está empatado 1-1 y habrá que seguirlo detenidamente porque podría tener mucha influencia en la decisión de la escudería austriaca.

Pero Horner no es el único que se ha fijado en Sainz. Helmut Marko, asesor del equipo, conserva una excelente relación con el piloto y su entorno de su etapa en Toro Rosso y echando un ojo al mercado no es difícil adivinar cuál sería su favorito en el caso de que Pérez no continúe. Se trata de Sainz, ese que se ha levantado de la cama del hospital para auparse al escalón más alto del podio en el circuito de Albert Park y que ya suma 40 puntos en la tabla de pilotos.

A decir verdad, Sainz no sólo se reivindicó en la pista. Fruto de la emoción del momento, el ’55’ quiso recordar lo que el resto de equipos saben a la perfección mientras Ferrari se tira de los pelos. «Sólo puedo decir que estoy extremadamente feliz, no sólo por estas dos semanas sino por cómo de difícil ha sido este año hasta el momento. Como dije por radio, parecido a una montaña rusa», comenzó.

«Empiezas el año con las malas noticias de la no renovación y piensas ‘vale ¿qué es lo siguiente en mi vida?’ Y entonces te preparas, vas a entrenar, haces tus test de invierno, llegas a la primera carrera y boom. Un buen podio que pone en marcha la temporada y luego de repente el apendicitis, el desconocimiento de dónde voy a estar cuando vuelva, voy a volver en plena forma o cuánto voy a tardar en recuperar la velocidad y la confianza. Y de repente vuelves y ganas», resumió Sainz en un discurso para poner en las aulas.

A race he'll never forget 🤩

Carlos Sainz looks back on his remarkable win which came just two weeks after undergoing surgery #F1 #AusGP pic.twitter.com/ye8xpi2ZNE

— Formula 1 (@F1) March 24, 2024