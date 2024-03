Toto Wolff desvela cómo Lewis Hamilton le dijo que se iba a Ferrari: «¿Podemos tomar un café?»

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari fue un terremoto total en la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo afronta su última temporada en Mercedes y a partir de 2025 pilotará para la escudería italiana. Toto Wolff, jefe de Mercedes, desveló cómo Hamilton le contó la noticia que revolucionó este deporte a principio de año.

«Fue difícil, Hamilton se fue de vacaciones de Navidad y también se fue de Mercedes para siempre», explicó Wolff, que admitió que no se esperaba para nada que el inglés se fuera de su equipo y mucho menos para irse a Ferrari. Lewis arrancará su etapa con la escudería italiana a los 40 años y su fichaje supuso que Carlos Sainz tenga que buscarse un nuevo equipo para la próxima temporada.

Según Wolff todo empezó cuando Hamilton regresó de vacaciones y le pidió tomar un café. «Regresó y me dijo: ‘¿podemos tomar un café?’. Cuando nos lo tomamos me soltó que se iba a Ferrari», añadió el jefe de Mercedes, que se quedó parado en ese momento: «¿En serio?».

«Le pregunte por qué me decía esto al comienzo de la temporada y me dijo que sólo quería sacarlo y no tenerlo como una carga emocional», comentó Wolff, que quiso aclarar que sigue teniendo buena relación con Hamilton y que no está decepcionado con él. «Me dijo: ‘bueno, el anuncio es algo complicado, porque creo que se está filtrando’», especificó.

«Creo que los deportistas tienen una vida útil limitada cuando están en la cima de su rendimiento. Tienen que tener muy en cuenta esto para ganar tanto como sea posible y por eso entiendo que quiera tomar un camino diferente, porque necesita reinventarse», añadió el jefe de Mercedes en esta reflexión sobre el adiós del piloto británico.

La relación entre Wolff y Hamilton

Toto Wolff y Lewis Hamilton han formado uno de los tándem más relevantes en la historia de la Fórmula 1. El inglés ganó sus siete mundiales en Mercedes, pero en los últimos tres años ha visto como Max Verstappen le ha ganado en la pista e incluso acumula dos temporadas completas (más el inicio de la presente) sin ganar ni una sola carrera.

En este 2024 pondrá Hamilton fin a una relación prácticamente idílica en lo deportivo hasta 2021 y una historia exitosa en la pista. Lewis formó parte de todas las etapas de Mercedes en los últimos tres lustros y por eso que su marcha a Ferrari, principal rival de la escudería alemana, fuera todo un terremoto en la F1.

«No puedo imaginarlo de rojo, no creo que le quede bien, pero la foto va a ser interesante», reconoció Toto Wolff, que aseguró también que será «muy extraño» ver a Hamilton por el paddock sin los colores de Mercedes.

El futuro de Mercedes y Carlos Sainz

Sin Hamilton en 2025, Wolff reconoce que tienen que preparar ya el futuro. «Espero que le podamos ganar (a Hamilton) y al mismo tiempo embarcarnos en una nueva ruta junto a George Russell», comentó el jefe de Mercedes, sin dar detalles de cuál será el otro piloto de la escudería el próximo año.

Entre los máximos candidatos está Carlos Sainz, ganador del último Gran Premio de Australia. «Los que están disponibles, o que podrían ser interesantes para nosotros, todos tienen argumentos a su favor. Ya sean los muy jóvenes, ya sean los muy maduros en sus mejores años. O Carlos», confirmó de manera directa Toto Wolff.

OKDIARIO ya informó que los contactos entre el entorno de Carlos Sainz con Toto Wolff se producen de forma regular y que se seguirán produciendo durante las próximas semanas. Hay línea abierta entre las partes, ya que desde ambas posiciones se ve con buenos ojos un acuerdo: Sainz continuaría su carrera en otro equipo puntero de la F1 y Mercedes se aseguraría a un piloto de calidad contrastada y con un nivel de compañerismo que muy pocos poseen.