La imagen más esperada en la F1: Carlos Sainz saluda «sin resentimiento» a Lewis Hamilton

Carlos Sainz y Lewis Hamilton se han visto las caras de forma pública por primera vez desde que se oficializara que el inglés quitará al español el volante de Ferrari para la próxima temporada, a partir de 2025. Y la primera toma de contacto ha sido agradable y amistoso por parte de ambos pilotos de F1.

En la rueda de prensa previa al GP de Bahréin que se celebra este sábado, la primera carrera de la temporada, Sainz y Hamilton han coincidido y lo han hecho de forma cordial, lanzándose mensajes de respeto y mejores deseos para el futuro. Ambos pilotos han estado acompañados por Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams), Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

Había muchas ganas de ver a Sainz y Hamilton juntos después de saber que el siete veces campeón del mundo de F1 cogerá el asiento que ahora tiene Carlos, que asegura que «no hay resentimiento» por la decisión tomada por Ferrari. «Tengo mucho respeto por Lewis y sus éxitos. Yo hubiera hecho lo mismo en su posición porque es un gran equipo. Lo entiendo», ha explicado el español.

Ambos pilotos, sentados uno al lado del otro, han compartido alguna confidencia cuando hablaba otro piloto en esta rueda de prensa y han mostrado una cordialidad a pesar de la competitividad deportiva que existe entre ellos. «Me centro en mi futuro y haré todo lo que pueda por Ferrari mientras tanto», ha añadido Carlos Sainz en el inicio de esta temporada de F1, la última con el coche rojo de Ferrari.

Lewis Hamilton respeta a Carlos Sainz

Hamilton, a su lado, no ha querido tampoco incendiar la relación entre ambos y se ha limitado a explicar que su mediático fichaje por Ferrari tras más de 15 años en Mercedes «ha sido un proceso de mucha reflexión». El inglés ha reconocido que el invierno -lo que va aquí, en términos deportivos, desde que acabó la anterior temporada al inicio de esta- ha sido «difícil, muy inusual y extraño».

El campeón del mundo en siete ocasiones ha querido especificar que respeta mucho a Carlos Sainz y que no cree «que haya ninguna animosidad entre nosotros». Hamilton no quiere que su fichaje por Ferrari provoque un incendio en su relación con el piloto español, que se ha limitado a decir que donde vaya en el futuro, que aun no se sabe, quiere «que me aporte la posibilidad de ser campeón del mundo».

«El ambiente es bastante bueno, el mismo que todos los años. Empezamos en un lugar mejor que los dos últimos años», ha reflexionado Hamilton sobre este arranque de temporada con Mercedes. «En realidad no cambia nada, todos vamos a tope aportando todo. Siempre será un equipo que lleve en el corazón, todos han sido muy comprensivos y me han apoyado», ha añadido el británico en esta rueda de prensa en Bahrein.

Como era lógico, los focos en esta primera toma de contacto han estado en Sainz y Hamilton por el terremoto que supuso hace semanas la confirmación de que el inglés pasaría a formar parte de Ferrari en 2025, dejando sin hueco a Carlos. Desde ese momento, el madrileño siempre ha optado por la tranquilidad y sin crítica alguna a su actual equipo.

Críticas al calendario de la F1

Además, y como también han hecho otros pilotos como Fernando Alonso o Max Verstappen, Carlos Sainz también se ha sumado a las críticas por el durísimo calendario que ha dibujado este año la F1. Habrá un total de 24 carreras en 2024, récord histórico. «Los inviernos se van acortando, los test parece que también y parece que estamos compitiendo toda la temporada».

«Está en el límite de poder mantener una familia en casa, de mantener en contacto con tu país. No creo que podamos ir más allá de 24 (carreras). Cuando veo la Liga de Campeones me encanta porque sucede con cuentagotas y resalta más, pero la Formula 1 está arriesgando en ser demasiado constante y que se pueda perder el apetito de la competición», ha añadido Sainz.

El GP de Bahrein abre otro año más el Mundial de F1 en el que Max Verstappen vuelve a ser el gran favorito a la victoria final a bordo de su Red Bull. Carlos Sainz afronta en 2024 su última temporada con Ferrari, equipo con el que ha ganado sus dos únicas victorias en la F1: Silverstone 2022 y Singapur 2023.