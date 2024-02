Fernando Alonso ha vuelto a alzar la voz contra el durísimo calendario de la Fórmula 1 y esta vez ha encontrado el respaldo de otros compañeros como Carlos Sainz o Max Verstappen. Ha sido en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bahréin, donde han coincidido varias estrellas de la competición y el asturiano ha reclamado que deben «alzar la voz» ante la elevada exigencia que supone la cifra récord de 24 carreras que se disputan este año.

«La Fórmula 1 es un deporte duro, no hay regalos ni mucho tiempo. Me gustaría ver más test. Tenemos muchas carreras, mucho estrés y los equipos sufren limitación de presupuesto, muchos viajes… Con 24 carreras es imposible tener un equipo de test como en el pasado para preparar un piloto joven. NI siquiera tenemos test de invierno como tal. Si subes a un novato a un coche de F1 tiene un día y medio para empezar el campeonato y eso limita a los jefes de equipos a decidirse por nuevas promesas. Esas son algunas de las cosas que no funcionan en este deporte. Hay que alzar la voz de vez en cuando y espero que alguien nos escuche alguna vez», reclamó Fernando Alonso en la sala de prensa del circuito de Shakir.

En este sentido, denunció que la actual cifra de 24 carreras está «muy por encima del límite» que le parece adecuado en la F1. «Cuando yo empecé a competir teníamos 16 carreras, luego 18, cuando entreno Liberty recibimos el mensaje de que 20 carreras sería el límite… y ahora tenemos 24. Esto no es sostenible en el futuro y creo que para nadie. Si no entienden esto, acabará siendo negativo para el deporte», advirtió.

Además, reconoció que tanta exigencia podría ser el factor decisivo para decidir si continúa en la Fórmula 1 en 2025. «Es algo que quiero decidir dentro de unas semanas. Ahora mismo me siento genial, pero es un calendario exigente y en 2026 habrá normativa que puede ser tentadora o no… Como dije en la presentación del coche, me tomaré unas cuantas carreras para decidir mi futuro», finalizó.

Sainz y Verstappen

A su lado, Carlos Sainz secundó las palabras de su compatriota respecto a la complejidad del calendario. «24 carreras está en el límite de ser demasiado. No creo que podamos ir mas allá de 24 porque si no va a ser extremadamente complicado para todo el mundo. La F1 esta arriesgando a ser demasiado constante y que se pierda el apetito de seguir la Fórmula 1. Tiene que ser más exclusiva, opinó.

Por su parte, el vigente campeón Verstappen fue más allá que Sainz y apostilló que ya están «bastante por encima del límite». Todavía soy joven, pero sé que no voy a estar 10 años más disputando 24 carreras al año. Hay que pensar en la calidad en lugar de la cantidad. Por mi parte, como ya he dicho con anterioridad, esto no es sostenible», zanjó el piloto de Red Bull, sentado justo al lado de Fernando Alonso en la sala de prensa.