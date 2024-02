Fernando Alonso y Mercedes se van a mirar muy de cerca durante todo el Mundial de Fórmula 1 que arranca este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Bahréin. Los caminos del piloto español y la escudería alemana podrían unirse el próximo año, una posibilidad muy real tras la espantada de Lewis Hamilton rumbo a Ferrari, pero hay un nombre sobre la mesa que puede dar al traste con ese posible fichaje: Andrea Kimi Antonelli.

¿Y quién es el todavía desconocido Antonelli? Pues un joven piloto de 17 años controlado por Mercedes y que está a punto de realizar su debut en la Fórmula 2, la antesala de la F1. El italiano es considerado una de las mayores promesas del automovilismo mundial y sus logros así lo avalan: dos campeonatos ganados en 2023 (Campeonato Regional de Europa de Fórmula by Alpine y Campeonato Regional de Fórmula de Oriente Medio FIA) y otros dos en 2022 (Campeonato Italiano de Fórmula 4 y ADAC Fórmula 4 Alemania).

Toto Wolff se refiere a Antonelli como «un niño maravilloso». «Ganó todo lo que había que ganar en karting y luego pasó a la F4. Ganó todos los campeonatos en su año de novato, luego subió de nivel y ganó todo. Ahora hemos decidido saltarnos la F3 y que vaya directo a la F2, lo que supone un gran salto para él. Estos son coches realmente grandes y con potencia. Nos dará una buena visión general», explica el jefe de la escudería Mercedes.

A Wolff todavía le escuece la herida provocada hace una década por Verstappen. «Hace muchos años tuvimos la oportunidad de contar con Max, pero no fue posible porque no teníamos un asiento libre», rememora sobre los inicios del tricampeón mundial de F1. En aquel momento, Hamilton y Nico Rosberg estaban plenamente consolidados, tanto que ambos lograron el título con Mercedes, y Verstappen encontró su camino en la estructura de Red Bull, primero en Toro Rosso compartiendo equipo con Carlos Sainz y posteriormente en el equipo grande junto con Daniel Ricciardo.

“Le dieron contrato con Toro Rosso, con posibilidad de pilotar en Red Bull el año siguiente. Perdimos a aquel joven piloto y se puede ver el éxito que ha tenido. Y precisamente porque tenemos un junior en el horizonte que realmente está pilotando a un nivel muy alto, simplemente queremos mantener abierta esta opción», explica Wolff en declaraciones a la emisora ​​austriaca ORF.

El futuro de Fernando Alonso

Ese precedente ocurrió hace unos diez años, pero sigue fresco en la memoria del mandamás de Mercedes, a tenor de sus palabras. Lo único seguro ahora mismo es que George Russell tiene contrato con el equipo para 2025 y que el vínculo de Fernando Alonso con Aston Martin expira a finales de este año.

De momento, Russell ya ha dejado claro que no le va temblar el pulso si le toca compartir garaje con el piloto español. «Después de haber tenido al más grande a mi lado, a un siete veces campeón del mundo, no me importa mucho quien venga. Nos quedan unos meses interesantes por delante», ha manifestado ante la prensa en Shakir, donde está a punto de arrancar el Mundial.