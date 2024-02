Las redes se ceban con Ferrari por pifiarla con Sainz en boxes hasta en un vídeo promocional

La maldad y el ingenio se adueñó de las redes sociales cuando Ferrari publicó un vídeo con fines promocionales en el que el monoplaza de Carlos Sainz se veía afectado por una mala parada en boxes. Eso no es nada nuevo para el piloto español, que ha sufrido las jugarretas de su propio equipo a lo largo de sus tres años perteneciendo al mismo, pero lo más sorprendente es que incluso en esta pieza, cuyo único fin es dar bombo al SF-24 la lían en el cambio de neumáticos.

La tónica de Ferrari con Sainz siempre han sido las lentas paradas en boxes y en este caso no ha sido menos. La parada en el pit lane rondó los cuatro segundos, un tiempo que está muy alejado de un veloz cambio de ruedas en la Fórmula 1. En el vídeo fallan los mecánicos que le colocan la rueda izquierda delantera y el nuevo monoplaza sale más tarde de lo esperado.

A diferencia de una carrera normal, Ferrari tenía todo el tiempo del mundo para solucionar este problema antes de publicar el vídeo, pero finalmente les ha jugado una mala pasada y han sido objeto de cientos de críticas. El momento tampoco es el óptimo, pues Sainz fue ninguneado hace dos semanas con el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton, que pondrá rumbo a Maranello en 2024.

El fichaje bomba del británico, procedente de Mercedes, desplazó a Sainz, que correrá su última temporada con Ferrari a bordo del SF-24, presentado el pasado martes en Italia. «No hay manera de que ustedes lograran no fastidiar el frente izquierdo ni siquiera en un video promocional», decía un usuario en las redes sociales.

theres no way that you guys managed to fuck up the front left even on a promotional video

Otros, incluso se pensaban que era todo una estrategia para que se hablase de ese vídeo y, por tanto, del SF-24, mientras que algunos directamente se resignaban a decir «qué parada más lenta».

I think this is all a masterplan from Ferrari to get an outrageous amount of engagement on this post.

Fantastic bait. 10/10

— Matt Gallagher (@MattP1Gallagher) February 15, 2024