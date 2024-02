Sainz y su futuro lejos de Ferrari: «Tengo opciones atractivas»

Carlos Sainz ha tranquilizado a todos sus aficionados asegurando que opciones no le van a faltar cuando finalice su contrato y se marche de Ferrari tras este Mundial de 2024. La renovación de su compañero, Charles Leclerc, y el posterior anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por la escudería italiana le dejó en una posición muy incómoda que le obliga a correr por último año con un histórico equipo al que llegó en 2021.

«Hay opciones muy atractivas para el futuro», aclaró Sainz, que aun así confesó que echará de menos Ferrari y que será su casa para siempre. «Obviamente, Ferrari es una escudería emblemática y donde he disfrutado mucho todos estos años. Una vez eres piloto Ferrari, eres piloto Ferrari para siempre. Me iré a final de año con ese beneficio de haber sido piloto de Ferrari, haber ganado carreras y poles, con una buena sensación sabiendo que he hecho los deberes», prosiguió.

Adquiriendo los conocimientos del tramo final de la temporada pasada, Sainz quiere sacarle el máximo partido posible a su nuevo monoplaza y cuajar un buen Mundial con el que hacer que todavía más equipos se planteen ficharle para 2025. «Todavía queda un año donde demostrar y hacer las cosas bien, pero estoy bastante contento de mi etapa aquí en Ferrari. Quiero rematarla lo mejor posible y ya ver qué pasa después», sentenció.

Pero para eso debe tener un buen coche. Sainz ya ha hecho análisis del SF-24, su último bólido con Ferrari que ya probó el pasado martes en la presentación de Maranello. «Lo primero que tengo que decir es que me parece un coche muy bonito. Y muy diferente al del año pasado. Hay cambios bastante grandes que espero que vayan en la dirección correcta. También es cierto que ya todos los coches presentan las mismas tendencias. A ver quién acierta. Y lo cierto es que ya queda poco para saberlo», vaticinó, para luego compararlo con otras bestias de la parrilla.

«Hay cosas en nuestro coche que son muy características de Ferrari de siempre y luego existen detalles que remiten a Mercedes, Aston Martin o Red Bull. Todos los equipos van cogiendo cosas con pinzas de los demás y las incorporan a sus monoplazas. Se nota que la gente quiere aligerar peso y se ve que se está ahorrando en pintura. Nosotros hemos innovado este año. Hay cosas por debajo que no se ven del coche, que confíen que nos den velocidad», añadió.

Sainz vuelve a hablar del fichaje de Hamilton por Ferrari

Estas palabras salen de una entrevista concedida a DAZN en la que también volvió a hablar del fichaje bomba de Hamilton por Ferrari y agradeció, al menos, haberse enterado antes del anuncio de su propio equipo. «Igual que no se lo esperaba nadie en el mundo de la Fórmula 1, tampoco me lo esperaba yo. No es ningún secreto que ha sido una sorpresa para todos. Es cierto que me pude enterar con un poco de anterioridad y prepararme tanto anímicamente como psicológicamente para lo que sabía que iba a anunciarse», desveló.

Por último, Sainz envió otro mensaje de paciencia y tranquilidad a la hinchada española de la F1, a la que está logrando convencer de que el año que viene tendrá un asiento de calidad en la máxima categoría del deporte automovilístico: «Quiero decirle a todo el mundo que no se preocupen por mí, estoy perfectamente y con unas ganas y motivación gigantes por esta temporada y por lo que pueda venir en el futuro de mi carrera».