Sigue adelante el calendario de presentaciones de la Fórmula 1 y este miércoles ha sido el turno de Mercedes y McLaren, que han desvelado el aspecto de los coches con los que pretenden dar mucha batalla en la zona noble a los pilotos españoles, entre otros. La escudería alemana ha mostrado por primera vez el aspecto del Mercedes-AMG F1 W15, que pilotarán Lewis Hamilton y George Russell, mientras que los británicos le han quitado el precinto al MCL38 que estará en manos de Lando Norris y Oscar Piastri.

En el caso de Mercedes, este será el último coche que pilotará Hamilton para la marca antes de desembarcar en Ferrari. La escudería alemana finalizó en segunda posición el último Mundial de constructores, pero lo hizo a más de 250 puntos de distancia de Red Bull, y la duda es si podrá inquietar en el próximo campeonato la dictadura implantada por Max Verstappen y compañía.

«No hay milagros en este deporte, pero nuestra ambición y determinación son fuertes. Desde que trazamos este nuevo rumbo, el desarrollo ha progresado bien. Teníamos varios elementos en nuestra lista de prioridades para este coche. Pronto veremos si hemos dado el paso que buscábamos», dijo Toto Wolff en sus primeras valoraciones del W15.

El jefe de Mercedes reconoció que las últimas temporadas no han sido fáciles para su escudería, que perdió la hegemonía en favor de Red Bull. «Creo que los dos años anteriores fueron necesarios para que nos reajustáramos y reinventáramos en ciertas áreas. Ese enfoque de raíz nunca es fácil, pero hemos progresado y esperamos dar el siguiente paso con el W15. No será un camino lineal, pero cuando tropecemos nos levantaremos y seguiremos escalando», prometió.

Por su parte, McLaren fue la gran sorpresa en la segunda mitad del último campeonato, donde le quitó a Aston Martin la etiqueta de equipo revelación con un progreso impresionante que le impulsó hasta la cuarta posición final en el campeonato de constructores, y espera mantener su inercia positiva para seguir mejorando en la parrilla.

«Es fantástico ver nuestro nuevo coche con su decoración de 2024 en la pista y ver cómo se unen el arduo trabajo y la dedicación del equipo. Lo fantástico de este deporte es lo competitivo que es y, por lo tanto, debemos ser realistas, ya que todos los equipos habrán progresado fuera de temporada. La verdadera prueba de si hemos dado pasos en la dirección correcta será la clasificación en Baréin», analizó Zak Brown.

El director ejecutivo de McLaren Racing reconoció que en la fábrica están «todos emocionados de volver a competir». «Pero sabemos que nos queda una larga temporada por delante y mucho trabajo por hacer para asegurarnos de aprovechar el progreso que logramos a lo largo de 2023», añadió.

Además, el ingeniero jefe Andrea Stella reconoció que pretender «aprovechar el impulso de la temporada pasada». «Pero somos realistas sabiendo que todos los equipos habrán progresado y encontrado competitividad para sus coches de 2024. Tenemos todo listo desde una perspectiva de infraestructura, personas y cultura, por lo que continuamos avanzando y aprovechando el trabajo realizado para volver a estar al frente de la parrilla», concluyó

