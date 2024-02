Briatore se reúne con Toto Wolff en medio de los rumores que sitúan a Alonso en Mercedes

Cuando Fernando Alonso estaba en la fábrica de Aston Martin protagonizando un acto privado en el que se presentó el AMR24 antes de saltar a pistar para rodar en Silverstone, su antiguo jefe en Renault, además de amigo del alma y mano derecha en la toma de decisiones, Flavio Briatore, hizo arder las redes sociales publicando una imagen con el mandamás de Mercedes, Toto Wolff, con el que compartió un desayuno en Montecarlo.

Alonso afirmó por primera vez este lunes que sabe perfectamente que la opción de fichar por Mercedes está ahí. El día de la presentación de Aston Martin quedó algo eclipsado por las declaraciones del asturiano sobre su futuro y, aunque su prioridad es renovar su contrato con la escudería británica, una llamada del equipo alemán durante este Mundial de Fórmula 1 podría alterar todos los planes.

Aunque este encuentro no tiene ningún significado en concreto, el día y la hora en el que se produjo llama cuanto menos la atención. Briatore echó más leña al fuego y generó mucho revuelo entre los aficionados españoles a la F1. España está dividida entre los que quieren que Alonso complete su misión con Aston Martin y aquellos que anhelan su fichaje por Mercedes, un equipo que siempre es favorito al título.

«Briatore es una persona fundamental en mi carrera deportiva. Fue para mí ese padre deportivo en Renault que, aparte de darme un asiento y la posibilidad de correr en F1, siempre me aconsejó acerca de las cosas que estaban bien o estaban mal. Es un gran negociador, una persona con gran carisma. Es una relación casi paternal la que tengo con Flavio. Una persona de la que me he podido fiar, que siempre ha estado cerca. En los buenos momentos. Y en los malos», dijo Alonso recientemente sobre Briatore, que hoy tuvo una reunión con Toto Wolff

Briatore y el plan de Toto Wolff con Alonso

Ya no es ningún secreto que la posibilidad de que el asturiano se marche a Mercedes en 2025 está encima de la mesa. Alonso se podría mudar de Silverstone a Brackley para ocupar el asiento que Lewis Hamilton dejará libre al fichar por Ferrari. En Inglaterra ya dan por hecho que el piloto de Aston Martin es el plan B de la escudería alemana para reemplazar al siete veces campeón del mundo, que se marchará después de más de una década.

La principal opción de Mercedes sería Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano de 17 años que está a punto de comenzar su primera temporada en la F2 y que lleva un lustro como piloto junior de la escudería. Todo dependerá de su rendimiento en la segunda categoría porque en el equipo dirigido por Toto Wolff lo ven como un Max Verstappen en potencia.

Pero según ha informado este lunes The Race, Alonso es el hombre con el que descolgarían el teléfono en el caso de que su gran candidato pierda méritos en su andadura por la F2. El artículo publicado por el portal inglés tiene miga, más aún viendo que el autor es Mark Hugues, periodista especializado en el deporte de motor y escritor de un libro basado en Hamilton.