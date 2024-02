En Inglaterra dan por hecho que Alonso es el plan B de Mercedes para sustituir a Hamilton

El día de la presentación del AMR24 ha sido de todo menos tranquila para Aston Martin, que generó mucha expectación para este lunes 12 de febrero. La escudería británica enseñó al mundo el coche con el que sus dos pilotos competirán en el Mundial de 2024 de Fórmula 1, el que podría ser su segundo y último año teniendo en su garaje a todo un bicampeón del mundo como es Fernando Alonso, que podría estar más cerca que nunca de Mercedes.

Ya no es ningún secreto que la posibilidad de que el asturiano se marche a Mercedes en 2025 está encima de la mesa. Alonso se podría mudar de Silverstone a Brackley para ocupar el asiento que Lewis Hamilton dejará libre al fichar por Ferrari. En Inglaterra ya dan por hecho que el piloto de Aston Martin es el plan B de la escudería alemana para reemplazar al siete veces campeón del mundo, que se marchará después de más de una década.

La principal opción de Mercedes sería Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano de 17 años que está a punto de comenzar su primera temporada en la F2 y que lleva un lustro como piloto junior de la escudería. Todo dependerá de su rendimiento en la segunda categoría porque en el equipo dirigido por Toto Wolff lo ven como un Max Verstappen en potencia.

Pero según ha informado este lunes The Race, Alonso es el hombre con el que descolgarían el teléfono en el caso de que su gran candidato pierda méritos en su andadura por la F2. El artículo publicado por el portal inglés tiene miga, más aún viendo que el autor es Mark Hugues, periodista especializado en el deporte de motor y escritor de un libro basado en Hamilton.

Alonso niega contactos con Mercedes y habla de su futuro

Es más, justo en el día de la presentación del coche de Aston Martin es cuando el asturiano ha abierto por primera vez la puerta de salida, afirmando que es «consciente» de que es «un piloto atractivo» y que ahora es él quien está en una «posición privilegiada». Aun así, él mismo negó contactos con Mercedes por el momento y priorizó a Aston Martin en el caso de que decida continuar un año más en la F1.

«Tengo que pensarlo todo muy bien antes de comprometerme con un equipo. Pero si tomo la decisión de seguir, me sentaré con Aston Martin primero. Dimos un paso importante el año pasado y creo en este proyecto; porque soy parte de él. Pero si no llegáramos a un acuerdo, soy consciente de que soy un piloto atractivo. Hay sólo tres campeones del mundo y sólo uno de ellos está disponible», dijo Alonso, dejando más claro que nunca que no se cierra a ninguna oferta que le convenza, sobre todo, deportivamente.

La ambición de Alonso es innegable y en un día tan importante como el de la presentación del AMR24, el asturiano confirmó que será él quien decida su futuro, si se retira, o si sigue corriendo muchos años más: «Esa idea está 50 a 50. Cada año la temporada puede ser la última. Y no tengo contrato para el año que viene. Hace años diría que el límite estaría en 41 o 42 años. Ahora, quizá un par de años más. Pero, vistos los resultados que han dado todos los test físicos que he hecho en invierno, quizá sean 48 o 49. O quizá 50».

Briatore desayuna con Toto Wolff

Y para agitar todavía más este asunto, este lunes el antiguo jefe y mano derecha del asturiano en la toma de prácticamente todas sus decisiones, Flavio Briatore compartió un desayuno con Toto Wolff. Aunque este encuentro no tiene ningún significado concreto, esa imagen colgada en las redes sociales chocó mucho al mundo de la F1, que más que nunca ve posible ese fichaje de Alonso por Mercedes.