Otmar Szafnauer, ex jefe de Fernando Alonso en Alpine, sale ileso tras un fallo de motor en un vuelo

Otmar Szafnauer, ex jefe de Fernando Alonso en Alpine, vivió una situación límite en un vuelo entre Savannah y Atlanta. El motor del Boeing 737 en el que viajaba se incendió provocando un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de salida. Numerosos equipos de bomberos y emergencias esperaban al avión que consiguió aterrizar con fuego en una de sus alas.

La aeronave de la compañía Delta tuvo un problema en el despegue en el motor izquierdo. No se ha especificado aún la causa, pero todo apunta al coche con algún objeto en el aire mientras se ascendía como el problema del accidente. Los pilotos dieron la vuelta de inmediato para evitar problemas aterrizando en la pista ante enormes medidas de seguridad.

Otmar Szafnauer y sus acompañantes no tuvieron que lamentar ningún problema. De hecho, el ex ejecutivo de Fórmula 1 se dedicó a fotografiar el ala en llamas para posteriormente colgarlo en la red social Instagram. «El motor averiado se está quemando combustible», dijo.

«El vuelo 1067 de Delta de Savannah a Atlanta regresó al aeropuerto poco después del despegue el domingo por la noche, luego de un problema mecánico con el motor izquierdo del avión. El Boeing 737-900 aterrizó de manera segura y fue recibido por camiones de bomberos, y los clientes desembarcaron normalmente en la puerta», dijo la aerolinea en un comunicado.

Hay que recordar que Otmar Szafnauer intentó jubilar a Fernando Alonso en 2023 de la Fórmula 1 cuando le hizo una oferta de renovación ridícula que desembocó en su fichaje por Aston Martin. Los malos resultados de Alpine sin el asturiano provocaron el despido del ejecutivo estadounidense el 28 de julio de 2023.

Szafnauer se dedica en la actualidad a dar charlas sobre liderazgo en diversas universidades de Estados Unidos. No ha tenido ofertas para regresar a la Fórmula 1, pese a la irrupción de la escudería Cadillac esta temporada como la undécima escudería.