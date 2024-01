El ex jefe de Fernando Alonso en Alpine mendiga trabajo en la Fórmula 1

Otmar Szafnauer, antiguo jefe de Fernando Alonso en la escudería Alpine, se ha postulado públicamente para fichar por un nuevo equipo de Fórmula 1. El ingeniero fue despedido el pasado verano debido a la falta de resultados que acabó desesperando a los gerifaltes de Alpine, pero está convencido de que su experiencia le puede servir para ser útil en otro proyecto de la competición.

“Me gustaría continuar, pero tengo que estar en una posición en la que mi experiencia y mis habilidades puedan aprovecharse. Calculo que me quedan otros cinco o siete años más. Tal vez tengo una opinión demasiado alta de mí mismo, pero creo que todavía tengo las habilidades que me permitirán formar un buen equipo para ser competitivo en la F1″, aseguró Szafnauer.

En este sentido, recalcó que mantiene vivo su «deseo» por trabajar en la Fórmula 1. «Pero estoy esperando el momento oportuno, ya que no puedo competir debido a lo dispuesto en mi licencia. Muy pronto, [2024], espero poder volver al deporte. El problema es que estoy un poco impaciente”, reconoció.

En cuanto a ese posible nuevo destino, desveló que tiene abierta con Michael Andretti, a pesar de que su plaza en la Fórmula 1 a partir de 2026 todavía no está plenamente confirmada. «Me llamó incluso antes de irme a Alpine y le dije que me encantaría ayudarlo. Primero tiene que conseguir la inscripción a la F1 porque sin una inscripción, ¿cómo puedo ayudarlo? Si son aceptados, entonces podré hablar sobre cómo involucrarme y cómo ponerlos en marcha», reveló en declaraciones a Motor Sport.

Críticas a Alpine

En cuanto a su paso por Alpine, Szafnauer fue crítico con los dirigentes de la escudería francesa, que lo despidieron en pleno Mundial 2023. «Los altos directivos de Alpine querían tener éxito antes de lo posible. Les dije lo que era posible y dijeron que no tenían tiempo para eso. Parece que no entienden que se necesita tiempo para cambiar una cultura, para adquirir nuevas habilidades donde nosotros no las teníamos», dijo.