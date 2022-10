Szafnauer atiza a Alonso: «No cumplía los requisitos»

Alpine ha anunciado este sábado el fichaje de Pierre Gasly. El piloto francés es el elegido por la escudería gala para sustituir a Fernando Alonso la próxima temporada. Otmar Szafnauer, el jefe de Alpine, ha aprovechado el fichaje del todavía piloto de Alpha Tauri para atizar al asturiano. Asegura que «no cumplía los requisitos».

«Gasly es joven, experimentado y rápido. Eso no lo puedes decir de muchos pilotos que están en la Fórmula 1. Incluso los dos que has mencionado antes (Alonso y Piastri) no reunían esos requisitos. Tenemos mucha suerte de haber firmado a Gasly y estamos deseando trabajar con él», comentó Szafnauer en la previa del GP de Japón de F1.

🗣️ ¿Mensaje envenenado de Otmar Szafnauer? "Gasly es joven, experimentado y rápido. Eso no lo puedes decir de muchos pilotos que están en la F1" "Los dos que has mencionado antes (Alonso y Piastri) no reunían esos requisitos"#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/LnjA39WeSH — DAZN España (@DAZN_ES) October 8, 2022

Lo cierto es que la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin ha dejado bastante escocido a Alpine. Desde que anunció su fichaje por la escudería británica, Szafnauer no ha dejado de atacar al piloto español. De hecho, antes de que se confirmara su adiós, en el equipo francés ya habían dejado alguna perlita al no confirmar a su piloto estrella para 2023 y dejando la puerta abierta a un Piastri que al final ha decidido seguir los pasos del bicampeón del mundo y dejar Alpine para emprender una nueva aventura en McLaren.

La realidad es que la escudería gala no ha sido capaz de darle un coche rápido y competitivo a su estrella. Los problemas de fiabilidad han sido la tónica habitual de la temporada y han impedido a Alonso poder puntuar en la mayoría de carreras, el último en el GP de Singapur. El español está frustrado. Mientras él se ha metido en la Q3 del GP de Japón, como viene haciendo casi cada gran premio, Gasly, el nuevo niño bonito de la selección francesa del equipo Alpine, no ha conseguido superar la Q1.